﻿مسؤول في الحزب الحاكم: بن جلون كذب على المغاربة عندما قال إنهم من أكثر الشعوب أميةً

الرباط – «القدس العربي»: وصف مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية تصريحات للكاتب المغربي الطاهر بن جلون بـ»أمية المغاربة بـ «الكذب»، معبراً عن أسفه الشديد من أن تصدر مثل هذه الاتهامات ممن يعتبر نفسه مثقفاً، قال «لقد كذب بن جلون على المغاربة عندما قال إنهم من أكثر الشعوب أمية».

وشدد محمد نجيب بوليف الوزير السابق والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالمرتبة الاولى بالانتخابات التشريعية، على أنه من المفروض على بن جلون أن يعلم أن الديمقراطية الحقيقية «التي يعمل بها أسياده الفرنكفونيون» هي أن تقبل بنتائج صناديق الاقتراع، وخاصة إذا لم تكن في صالحك!!! وليس أن تقول بأن هناك نكوصاً ديمقراطياً في المغرب.

وقال الطاهر بن جلون، الكاتب المغربي الفرانكفوني، إن أغلبية المغاربة صوتوا لحزب إسلامي متخلف ورجعي وعنصري ومعادٍ للمثليين، (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية) لأنهم غير متعلمين ولا يعرفون ما هي قيم الديمقراطية الحقيقية.

وكان بن جلون يتحدث في ندوة أكاديمية في فرنسا، عندما اعترف بأنه لا توجد في المغرب ديمقراطية، وإنما هناك مسار للدمقرطة بدأ مع دستور 2011 والانتخابات التي تلته.

وأضاف الكاتب المغرب صاحب «الغونكور»، «لقد كتبت هذا وقلته مراراً، نحن لسنا في ديمقراطية، خاصة وأن شعب المغرب لم يتعلم معرفة ما هي الديمقراطية الحقيقية. فأن يعطي أغلبية الشعب المغربي، لأول مرة (يَنتخب فيها)، أصواته إلى حزب إسلامي متخلف ورجعي ويعادي المثليين وعنصري وغير ذلك.. ويجدد ثقته فيه خمس سنوات أخرى فأنا أقول بأن هذا شعب غير متعلم، أي أننا لم نشرح له ما هي قيم الديمقراطية الحقيقية..».

وأوضح «فالأمر لا يتعلق فقط بالتصويت، وإنما بالتصويت لأشخاص جيدين، أنا أعتبر أن الإسلاميين في المغرب يكبحون كل تطور وكل تقدم في البلد، وهذا من انحرافات الديمقراطية فالإسلاميون حصلوا على الأغلبية النسبية وهو ما يعني أنهم سيحكمون خمس سنوات أخرى».

وأكد أن «المشكل الكبير في المغرب هو أن الشعب، أغلبية الشعب لم يتلق التعليم الذي يستحق، عندنا مشكل كبير في التعليم، فنحن البلد العربي الذي توجد فيه أعلى نسبة أمية، وهذا في حد ذاته كابح وعائق يحول دون دمقرطة البلد».

وأضاف بن جلون «كل ما نبحث عنه اليوم في المغرب هو تأسيس دولة قانون، لكن عندما تكون هناك ظاهرة فظيعة مثل الفساد الذي يلغّم كل قطاعات ومنظومات المجتمع يصبح من المستحيل التقدم أو تحقيق أي شيء يذكر في البلد. فالعدالة فاسدة وكل شيء قابل للبيع والشراء، كل المبادئ والقيم..».

وأثارت تصريحات بن جلون استياءً واسعاً في المغرب واعتبرت محاولة «تزلف» للمجتمع الفرنسي وبلغة لا تخلو من «التهكم»، قال محمد نجيب بوليف في تدوينة فيسبوكية نشرها يوم اول امس الأحد، كان على بن جلون المثقف أن يعطي للشعب المغربي لائحة الأشخاص الجيدين، في نظره، الذين كان يحب على المغاربة أن يصوتوا عليهم، مردفاً «لأنه يظن أن المغاربة ليسوا متعلمين ووجب وضعهم تحت الوصاية وتوجيههم للتصويت على الناس الجيدين».

وتساءل بنوع من الاستغراب «هل وصل الجهل بأشباه المثقفين، المغتربين فكراً وجسداً، إلى هذا المستوى من الرداءة الديمقراطية، التي تجعل المغاربة يزدادون إيماناً بأن ما كان يراد للبلد من طرف هؤلاء هو التحكم في اختيار المواطنين؟ وحتى بعد ظهور النتائج فهم الآن يسفهون المغاربة وقدرتهم على الاختيار».

وأضاف بوليف موجهاً خطابه دائما لبنجلون، «من المفروض أنه يعلم أن الديمقراطية الحقيقية (التي يعمل بها أسياده الفرنكفونيون) هي أن تقبل بنتائج صناديق الاقتراع، وخاصة إذا لم تكن في صالحك! وليس أن تقول ب (aberration démocratique ) في المغرب.

وقال الوزير السابق، موجهاً خطابه إلى بن جلون، أن الشعب المغربي أوعى مما تتصورون، وإن كنت تظن يا بن جلون أن التعلم الذي أوصلك في آخر حياتك إلى القول بما قلت الآن، فاعلم أن من وصفتهم بغير المتعلمين هم أرقى وأفضل منك «أشفق عليكم يا أشباه الديمقراطيين، وأحمد الله على أن الشعب المغربي قال رأيه في أمثالكم».