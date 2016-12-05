﻿شرطة الاحتلال تعتزم زيادة ساعات دخول المستوطنين للأقصى

القدس – «الأناضول»: تعتزم الشرطة الإسرائيلية، منح المستوطنين، ساعة إضافية يومياً، لدخول المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وسط انتقادات من مفتي القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية.

وقالت دائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، أمس الاثنين، إنها «ترفض بشدة ما أبلغته الشرطة الإسرائيلية لدائرة الأوقاف، بزيادة ساعة صباحية لدخول المتطرفين اليهود والسياح الأجانب للمسجد الأقصى».

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على فترتين، صباحية وبعد الظهر يومياً، ما عدا الجمعة والسبت.

وقال مسؤول في إدارة الأوقاف، إن «الشرطة الإسرائيلية تريد أن تكون هذه الساعة الإضافية في الفترة الصباحية».

وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:30 حتى 10:30، في انتظار أن يتم تمديدها إلى 11:30، ولم تذكر المصادر تاريخ دخول القرار الجديد حيز التنفيذ.

وحذر مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، من «أبعاد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة وقت الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين والجماعات المتطرفة». وأضاف أن «القرار خطير ويكشف عن نوايا سلطات الاحتلال العدوانية وغطرستها وعنجهيتها تجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك».

وتابع:»نرفض أي تدخل من قبل هذه السلطات في شؤون المسجد الأقصى المبارك، فنحن كمسلمين نرفض أصلاً اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك».

من جهته، قال مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ عزام الخطيب، إن «هذا البلاغ للدائرة هو فرض واقع جديد ورضوخ لليمين المتطرف الذي يحاول زعزعة الأمور في المسجد الأقصى المبارك، وأن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية تتحمل مضاعفات ما قد ينتج عنه من استفزازات واقتحامات».

وأضاف الخطيب: «هذا اعتداء على وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التي سندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة، وأن محاولة إسرائيل العمل على تطبيق التقسيم الزماني والمكاني ستفشل بإذن الله». والأردن، هو الوصي على المقدسات في مدينة القدس، بموجب اتفاق مع الفلسطينيين منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس، في 1967. واعتبر الخطيب أن «القرار الإسرائيلي يعبر عن سوء نوايا إسرائيل في محاولة تطبيق التقسيم الزماني والمكاني، وأن القرار تصعيد خطير بحق المسجد الأقصى المبارك، ولا بد من وقفه». وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة ، في الجدار الغربي للمسجد، منذ عام 2003 بشكل أحادي ودون تنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية.