﻿حزب تونسي يطالب بمجلس وطني للأقليات الدينية

تونس – «القدس العربي»: دعا حزب تونسي إلى إنشاء مجلس وطني للأقليات الدينية في البلاد بهدف ضمان حقوقها وحمايتها من التمييز الديني، مطالباً بتعديل الدستور التونسي لإتاحة المجال أمام غير المسلمين للترشح لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن تعديل قانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بإتاحة الزواج بين المسلمين ومعتنقي الديانات الأخرى.

وقالت هزار الجهيناوي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي إن حزبها اقترح مؤخراً إنشاء مجلس وطني للأقليات الدينية، بعدما تلقى شكاوى عديدة من مواطنين تونسيين غير مسلمين تعرضوا للتمييز والاعتداء والجسدي، مشيرة إلى أن وظيفة المجلس الجديد تتجلى بالتواصل مع الأقليات الدينية للاستماع إلى مشاكلهم والتواصل لاحقاً مع نواب البرلمان بهدف إيجاد حلول قانونية واجتماعية ونفسية لضحايا التمييز الديني في البلاد.

وأضافت لـ «القدس العربي»: «نقوم حالياً بتوثيق عدد كبير من الشهادات المتعلقة بالتمييز الديني، كما نتواصل مع عدد من الحقوقيين والجمعيات المتخصصة بالدفاع عن الأقليات الدينية بهدف تشكيل نواة المجلس الجديد، وثمة قوانين عدة تحتاج للتعديل في تونس كالفصل 74 من الدستور الذي ينص على أن يكون الرئيس التونسي مسلما بالضرورة، وأيضاً المنشور 73 من مجلة (قانون) الأحوال الشخصية الذي ينص على أن التونسية المسلمة لا تستطيع الزواج بغير مسلم كما التونسي غير المسلم لا يستطيع الزواج بتونسية مسلمة (بالمناسبة هو منشور يعود إلى عام 1973 وليس فصلاً أي أن قاضياً ما قدم حكماً معيناً في هذه القضية وتم اعتماد رأيه في القضايا المشابهة)، والأمر نفسه يتعلق بقانون الميراث وغيره».

وينص الفصل السادس من الدستور التونسي على أن «الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة (…) كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها».

إلا أن الجهيناوي ترى أن الفصل لا يتم تطبيقه بشكل فعلي في البلاد «بدليل وجود حوادث عدة تتعلق بإيقاف شباب مسيحيين وشيعة في مناطق عدة في البلاد لمجرد قيام بممارسة شعائرهم الدينية دون إزعاج أحد، ووردتنا شكوى أيضا من أحد البهائيين الذي قال إن القضاء حكم لصالح زوجته التي طلبت الطلاق منه بحجة أنه بهائي، كما أن الفصل 74 المتعلق بدين رئيس الجمهورية يناقض الفصل السادس، وهو ما يجعل الدستور متناقضاً عموماً، وعموما نحن نعتقد أنه يفترض اعتماد مبدأ الكفاءة وليس الدين في هذا المنصب الحساس».

ويرى بعض المراقبين أن التونسيين شعب متجانس (99 بالمئة منهم مسلمون) وهو ما يجعل فكرة تأسيس مجلس للأقليات غير ضرورية أو ربما غير منطقية في ظل وجود مشكلات عاجلة وأكثر أهمية تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.

وتعلق الجهيناوي على ذلك بقولها «صحيح أن التونسيين شعب متجانس، لكنهم على حافة «بركان»، فالمسيحيون (20 ألفاً) واليهود (10 آلاف) والأقليات الأخرى كالبهائيين والشيعة وغيرهم يشعرون بالخوف وهم لا يتحدثون عادة عن معاناتهم كي لا يتعرضوا للأذى، وقد رأينا مثلاً أن بعض التجار اليهود، مثلاً، في منطقة حلق الوادي القريبة من العاصمة اضطروا إلى إغلاق محلاتهم بسبب الضغط النفسي والتهديدات بشكل غير مباشر التي تعرضوا لها».

وتضيف «لذلك يمكن القول إن التمييز الديني هو حقيقة قانونية واجتماعية واضحة في تونس، فهناك خلفية تاريخية تجعلنا كمسلمين ننظر للمسيحي أو اليهودي مثلاً نظرة فوقية، وحديث البعض عن أن هناك أوضاعا اقتصادية واجتماعية أهم من هذا الموضوع، غير صحيح لأن جميع هذه المواضيع مرتبطة ببعضها، فلا بد أن يكون الإنسان حراً في ممارسة معتقداته كي يتمكن من ممارسة حياته وعمله بشكل طبيعي».

وكان عدد من رجال الدين مؤخراً حذروا من وجود حركات «تبشيرية» مدعومة من الخارج وتتخذ طابعاً سياسياً أحياناً على صعيد أتباع بعض الديانات والطوائف كالمسيحيين والشيعة وغيرهم.

وتعلّق الجهيناوي على ذلك بقولها «أعتقد أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والوصول السهل للمعلومة هي التي جعلت الناس تبدل آراءها أو معتقداتها، بغض النظر عن وجود جهات خارجية (تدعم الحركات التبشيرية) من عدمها، وعموماً نحن كحزب اتهمونا في وقت سابق بأن لدينا تمويلات خارجية رغم نعتمد على التمويل الذاتي وكل ما هنالك أن لدينا أحلاماً وأهدافاً نسعى لتحقيقها».