﻿إسرائيل تنفذ مشروع ربط البحرين الأحمر بالميت وسط تحذيرات من مخاطر بيئية

الناصرة ـ «القدس العربي»: يبدو أن إسرائيل وصلت لمرحلة تنفيذ مشروع مشترك مع الأردن، يقضي بربط البحرين الأحمر بالميت، في محاولة لإنقاذ الأخير من الجفاف، إذ تستحوذ على موارده وتستغلها.

وكشف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو عن تجاوز مرحلة أخرى في طريق تجسيد مشروع قناة البحرين الذي تشارك بتمويله الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. المشروع، الذي وصفه نتنياهو بالمشترك لإسرائيل وللأردن وللسلطة الفلسطينية، ينطوي على تحلية المياه لصالح بلدات الغور الأردنية والمستوطنات الإسرائيلية على حد سواء.

ووفقاً لهذا المشروع، سيتم في عام 2020 توفير مياه عذبة إلى سكان غور الأردن وتحويل مياه مالحة من البحر الأحمر إلى البحر الميت.

لكن نتنياهو حرص على إظهار البعد الصهيوني للمشروع، مؤكداً أنه يتطابق مع رؤية تيودور هرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية) كما وردت في كتابه «أرض قديمة حديثة «. وأضاف: «لقد تنبأ بإقامة مشروع قناة البحرين، والآن نتشرف، ولدينا الفرصة بتجسيد تلك الرؤية» . وأعتبر نتنياهو أن هذا المشروع «يشكل مرساة ا تراتيجية أخرى في العلاقات السلمية القائمة بين الأردن وإسرائيل، وهذه العلاقات السلمية تعتبر حيوية أكثر وأكثر على ضوء ما يحدث في منطقتنا». ودون الإشارة للسلطة الفلسطينية مكتفياً بذكر الجانب الأردني، قال إنه «يرغب بتقديم الشكر لنائب الوزير أيوب قرا الذي يدير المشروع نيابة عن الحكومة ويقوم بعمل مهم». من جهته، أكد القرا، في صفحته في الفيسبوك أنه بعد عقود من الأحلام يتحول المشروع لحقيقة على الأرض سيستكمل إنجازه في 2020 بحيث سيبدأ بتسويق المياه المحلية من منشأة تقام بجوار العقبة – إيلات وستصل مياه البحر الأحمر للبحر الميت. وأوضح أن «المشروع انطلق بعد توفير الدعم من الدول المانحة له في اجتماع استضافه الأردن قبل أسبوع». وكرر أقوال نتنياهو حول القيمة الاقتصادية للمشروع، مشيراً أن «قناة البحار، مرساة اقتصادية هامة جداً لاستقرار المنطقة وأنها ستغري دولها لتطوير علاقات اقتصادية إضافية مع إسرائيل». في المقابل، حذر بعض الخبراء بينهم إسرائيليون، من تبعات بيئية سلبية لقناة البحار ومن احتمالات المساس بالبحر الميت. وبين الخبير الجغرافي، شكري عراف لـ «القدس العربي» أن «مزج مياه البحرين سيؤدي لنتائج ومضار بيئية فادحة تجهز على المميزات الطبية للبحر الميت إضافة لتغيير لونه من الأزرق للأحمر». وتابع: «يخشى أن لا تمتزج المياه العذبة نسبيا للبحر الأحمر كما يجب بمياه البحر الميت التي تبلغ نسبة الملوحة بها نحو 33% «.ولفت عراف إلى أن «النتيجة ستفضي لانتشار جراثيم وطحالب تمنح المياه لونا يميل للحمرة أو البياض الحليبي علاوة على المساس بتركيز الأملاح الطبيعية التي تستخدم في علاج أنواع مختلفة من الأمراض». وبحسب الخبير فإن «المزج بين البحرين من شأنه أن يؤثر سلباً على عملية تبخر المياه في البحر الميت جراء تكون طبقة من الجبص في سطح البحر». يشار أن منسوب البحر الميت (418 متراً تحت سطح البحر الـبيض) ينخفض سنويا بمتر واحد نتيجة حرمانه من مياه نهر الأردن والجداول والعيون المحيطة به من قبل إسرائيل. وفي هذا السياق، أكد عراف أن «الحل الحقيقي لإنقاذ البحر الميت يكمن بإعادة مياه نهر الأردن وبحيرة طبريا التي تستغلها إسرائيل منذ عقود لأغراض الزراعة والصناعة».

وأضاف: «حينما تدخلت إسرائيل بالطبيعة لتغيير الملامح الجغرافية تعرضت البيئة لنتائج كارثية كما ظهر في مشروع تجفيف بحيرة الحولة شمال فلسطين وفي حجز مياه طبريا عن البحر الميت بسد دغانيا»

وسبق لصحيفة « يديعوت أحرونوت»، أن نقلت، قبل سنوات، تحذيرات خبراء في مؤسسات بحثية محلية وفي المنظمة العالمية (أصدقاء الكرة الأرضية)، من المخاطر المذكورة.

واعتبرت أن «انخفاض نسبة الملوحة من شأنها أن تؤدي لطفرات بيولوجية تغير طبيعة البحر الميت».