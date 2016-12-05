﻿اتفاق مرتقب لنقل مستوطنة «عمونا» إلى أراضي «الغائبين» الفلسطينيين لفترة طويلة

رام الله – «القدس العربي»: يجري الحديث في إسرائيل عن اتفاق فعلي، بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم، وزعيم حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بينت، يقضي بإلغاء البند التراجعي من قانون تشريع البؤر الاستيطانية، وتمريره في الكنيست، ليتم منع هدم بؤر استيطانية في المستقبل، مقابل نقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل «أملاك غائبين» لفترة غير محدودة.

ويبدو أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ابيحاي مندلبليت، يدعم السماح بنقل بؤرة (عمونا) إلى تلك الأراضي لفترة طويلة، وليس لثمانية أشهر، كما أعلن من قبل. وحسب المخطط الجديد الذي أعلن مندلبليت دعمه، يحصل سكان البؤرة على ترخيص بالإقامة على هذه الأراضي يجري تجديده كل ثلاث سنوات طالما لم يطالب أصحاب الأرض بها. وحسب مصادر إسرائيلية، فقد غيّر مندلبليت موقفه في أعقاب الضغط الذي مارسه عليه نتنياهو. وكان مندلبليت، رفض اتخاذ قرار بهذا الشأن إلا بعد الانتهاء من فحص ادعاءات الملكية التي قدمها أصحاب الأراضي، لكنه حسم الموضوع قبل انتهاء الفحص.

في المقابل، يعمل الائتلاف على صياغة حل بديل لقانون تشريع البؤر الاستيطانية خشية أن يتم رفضه من قبل المحكمة العليا. ويشمل الحل إقامة محكمة لحل النزاع على الأرض، كما في النموذج القبرصي، والذي تم الاتفاق عليه.

كما يسعى «البيت اليهودي» إلى استغلال «نظام السوق» الذي يضمن حيازة المستوطنين للأرض حتى إذا ادعى فلسطينيون ملكيتهم لها. وحسب هذا النظام، فإن الفلسطينيين الذين يدعون ملكيتهم للأرض يمكنهم الحصول على تعويضات وهذه المسألة هي الأكثر تعقيداً في هذا المخطط. وحسب التفسير القانوني في موضوع أملاك الغائبين، يكفي أن يدعي أحد الورثة ملكيته للأرض لكي لا يتم تحويلها إلى المستوطنين. ولذلك، يطالب «البيت اليهودي» أن تقوم دولة الاحتلال في حالة كهذه، بإجراء عملية «تفكيك الشراكة» بحيث يتم منح المدعي حصته النسبية من الأرض فقط. ويعتبر هذا الحل اشكالياً لأنه ليس من الواضح أي قسم من الأرض يتبع لكل وريث ولأن تفكيك الشراكة يشكل تغييراً ثابتا في الطابو – بينما تنص الفكرة الأساسية في نظام أملاك الغائبين على الاستخدام المؤقت للأرض. وأكد حزب «البيت اليهودي» أنه إذا صودق على هذا المخطط، فإنه سيتراجع عن قانون تشريع البؤر الاستيطانية. وقال مصدر في الحكومة إن «هذا المخطط يعني ثلث الضم. فمثل هذا التغيير لم يحدث في الضفة الغربية منذ حرب الأيام الستة». في هذا السياق، نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع في الائتلاف الحكومي قوله: «في حال مصادقة المستشار القانوني للحكومة على مخطط بينت ونتنياهو، فإن هذا يعني بداية ضم الأراضي في الضفة الغربية». وأضاف: «هذا الاتفاق أفضل من كل الأحلام التي حلمنا بها. اذا لم تتم المصادقة على هذا المخطط فسيواجه الائتلاف أزمة خطيرة».

وحسب المخطط المقترح، يصادق الكنيست على قانون تنظيم المستوطنات من دون البند السابع الذي يتطرق بشكل خاص الى بؤرة عمونا. وأعتبر «البيت اليهودي» أنه «في هذه الحالة سيبقى سكان عمونا على الجبل، لكنهم سيضطرون للانتقال الى المكان الجديد على مسافة تتراوح بين عشرة ومئة متر». وأضاف أن «اتفاق الأراضي سيقضي على التماسات حركة سلام الان. قانون التنظيم ينظم هذه الأراضي بشكل لا يسمح بعد بالالتماس ضد الاستيطان في الضفة الغربية». ولفت مسؤول رفيع في الائتلاف أن «مصير الحكومة ومصير المستوطنات في أيدي مندلبليت». ويشترط مندلبليت موافقته على التوجه إلى المحكمة العليا وطلب تأجيل هدم عمونا لمدة 30 يوماً بتغيير مشروع قانون التنظيم بشكل جذري وخاصة إلغاء البند المتعلق بعمونا. وأعتبرت المعارضة البرلمانية في إسرائيل، تعقيباً على اتفاق نتنياهو – بينت أن المقصود «صفقة نتنة» وافق بينت في إطارها على التخلي عن القانون مقابل تحويل ملايين الشواكل للمستوطنات.

وقال نائب رئيس الكنيست، يوئيل حسون عن المعسكر الصهيوني إن «هذا استغلال غير مناسب لميزانية الدولة، إذ يتم استغلال الأموال كرشوة للمستوطنين من أجل ضمان الحفاظ على حكومة نتنياهو».