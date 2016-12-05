﻿دويتشه بنك يدفع لمستثمرين أمريكان 60 مليون دولار لتسوية اتهامات حول التلاعب في أسعار الذهب

فرانكفورت – د ب أ: من المتوقع أن يدفع مصرف «دويتشه بنك» الألماني 60 مليون دولار لتسوية نزاع قضائي في الولايات المتحدة حول اتهامات لأكبر مصرف تجاري ألماني بالتلاعب في أسعار الذهب. جاء الحديث عن هذا المبلغ خلال مقترح تسوية تم تقديمه مساء يوم الجمعة الماضي إلى محكمة في نيويورك.

كان مستثمرون اتهموا «دويتشه بنك» ومصارف أخرى بالتلاعب في أسعار الذهب، ما أضر بهم، وتقدم هؤلاء المستثمرون بدعوى جماعية طالبوا فيها بتعويض عن الضرر. وكان البنك الألماني توصل بعد مفاوضات في قضية مشابهة في تشرين أول/أكتوبر الماضي حول التلاعب في أسعار الفضة، إلى اتفاق تسوية يدفع بموجبه 38 مليون يورو.

ويتعين موافقة القضاء الأمريكي على اتفاق التسوية المدني بين «دويتشه بنك» والمستثمرين مقدمي الدعوى.

وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات، فإن «دويتشه بنك» لن يعترف بأي مسؤولية عن موضوع التلاعب، وقد رفض متحدث باسم البنك التعليق على النزاع القضائي.

يذكر أن البنك يكافح على العديد من الجبهات القانونية، وكان أكثرها صعوبة مطالبة وزارة العدل الأمريكية بتعويضات بقيمة 14 مليار دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن قضايا احتيال تتعلق بمبيعاته لسندات رهن عقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.