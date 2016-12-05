﻿أبل تعلن اعتزامها الاستثمار في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة

كوبرتينو – د ب أ: أكدت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «آبل» أمس الاثنين اهتمامها بالاستثمار في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، قائلة انها مهتمة بتكنولوجيا القيادة الذاتية في الكثير من المجالات بما في ذلك النقل.

وفي رسالة إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية قال ستيف كينر، مدير تكامل الإنتاج في «آبل»، ان الشركة العملاقة تتطلع إلى التعاون من السلطات التنظيمية وغيرها من الأطراف المعنية من أجل الاستفادة مما يمكن أن توفره تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة من فوائد للجميع.

وأشارت الشركة الرائدة في الرسالة إلى أن السيارات ذاتية القيادة تنطوي على قدرات هائلة لتحسين طبيعة النقل البشري، ومنع ملايين الحوادث المرورية وإنقاذ آلاف الأرواح كل عام.

وذكرت الشركة أنها تستخدم تكنولوجيا الذكاء الصناعي لكي تجعل منتجاتها وخدماتها أكثر ذكاء، وأكثر قدرة على المبادأة، وأكثر تجاوبا مع الاحتياجات الفردية لكل مستخدم. وتستثمر «آبل» مبالغ كبيرة في تكنولوجيا الذكاء الصناعية والقيادة الذاتية.

يذكر أن هذه الرسالة هي أول إعلان رسمي عن اهتمام «آبل» بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، حيث أن الشركة تعمل بالفعل على مشروع لتطوير سيارة ذاتية القيادة اسمه الرمزي «مشروع تيتان»، لكنها لم تعترف رسميا بنشاطها في مجال تطوير السيارات ذاتية القيادة.

وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية قد ذكرت في تموز/يوليو الماضي أن «آبل» حولت اهتمامها من إنتاج سيارة كاملة، إلى تطوير أنظمة القيادة الذاتية فقط، وفي أيلول/سبتمبر الماضي تحدثت تقارير إعلامية عن تسريح الشركة للعديد من العاملين في «مشروع تيتان» وغلق المنشآت الخاصة به.

وأشارت «آبل» أن رسالتها الأخيرة تأتي ردا على السياسة الاتحادية للسيارات ذاتية القيادة المقترحة، التي نشرتها وزارة النقل والإدارة الوطنية للسلامة المرورية، حيث تسعى الإدارة إلى تطوير قواعد جديدة للسيارات ذاتية القيادة.