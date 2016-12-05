﻿صندوق الاستثمار الفلسطيني يطرح أسهم إحدى شركاته للاكتتاب العام

رام الله – رويترز: طرحت شركة «سند»، وهي ذراع الصناعات الإنشائية لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ستة ملايين سهم من أسهمها للاكتتاب العام أمس الاثنين.

وقال لؤي قواس، المدير العام للشركة، خلال حفل الإعلان عن طرح الأسهم بحضور العديد من رجال الأعمال وممثلي البنوك والشركات «سيتم طرح ستة ملايين سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام بسعر دولار أمريكي للسهم الواحد مضافا عليه علاوة إصدار بقيمة 1.35 دولار.» وأضاف أن الاكتتاب سيبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الخامس من يناير/كانون الثاني.

وحددت الشركة، التي يبلغ رأسمالها المصرح به 66 مليون دولار، ثلاثة بنوك لتسجيل الاكتتاب فيها، هي البنك العربي وبنك فلسطين والبنك الإسلامي الفلسطيني.

وأوضح قواس أن الهدف من طرح أسهم الشركة «جمع حوالي 14 مليون دولار… وتوظيفها في تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج».

وأفادت نشرة الإصدار أنه «لا توجد أية نسبة محددة من الأسهم المطروحة لمساهم استراتيجي في الشركة.»

وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل «الهدف من طرح هذا الاكتتاب هو صغار المستثمرين.» وأضاف أن صندوق الاستثمار يخطط لطرح عدد آخر من أسهم شركاته خلال المرحلة المقبلة.

ويبلغ رأسمال الصندوق التابع للسلطة الفلسطينية حوالي 800 مليون دولار، ولديه شركات تعمل في السياحة والزراعة والصحة والعقار.

ويأتي طرح أسهم شركة سند للاكتتاب العام بعد أشهر من وضع صندوق الاستثمار الفلسطيني حجر الأساس لإنشاء أول مصنع إسمنت في الأراضي الفلسطينية، باستثمارات تصل إلى 310 ملايين دولار.

وقال أحمد عويضة، الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، في كلمة خلال الحفل إن تحول «سند» إلى شركة مساهمة عامة «يشكل دفعة لبورصة فلسطين… ويشجع على الاستثمار فيها.» وأضاف «سيساهم إدراج سند في بورصة فلسطين في رفع القيمة السوقية للبورصة وتنويع القطاعات الاقتصادية العاملة فيها».