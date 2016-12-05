﻿ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بفضل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

القاهرة – الأناضول: ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 19.040 مليار دولار في نهاية الشهر السابق، بما يعادل 21 في المئة.

وتسلمت مصر في 11 نوفمبر الماضي 2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.

ويستهدف البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 25 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، بحسب تصريحات المحافظ طارق عامر.

والوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.