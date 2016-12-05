﻿أوبك تتوقع نموا قويا في الطلب على النفط رغم صعود الأسعار

نيودلهي – الرياض – وكالات: قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في مؤتمر للطاقة أمس الاثنين ان المنظمة تتوقع أن يكون الطلب على النفط في 2017 قويا مثل العام الحالي، رغم الاتفاق على خفض الإنتاج، وهو ما قد يرفع الأسعار أمام المشترين.

وقال للصحافيين ان آسيا ستضطلع بدور كبير في نمو الطلب على النفط، وأن المجال متسع أمام «أوبك» والمنتجين الآخرين للنمو في سوق النفط العالمية.

وقد اتفقت «أوبك» الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير/كانون الثاني، في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار. وتأمل المنظمة أن يساهم المنتجون من خارجها بخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا.

وقال باركيندو ان المنظمة وجهت الدعوة إلى منتجين من خارجها، هم روسيا وكولومبيا والكونغو ومصر وقازاخستان والمكسيك وسلطنة عمان وترينداد وتوباغو وتركمانستان وأوزبكستان وبوليفيا وأذربيجان والبحرين وبروناي، لحضور اجتماع في العاشر من ديسمبر/كانون الأول لمناقشة مساهمتهم.

وتابع «نريد أن يكون مستوى المخزون عند متوسطه في السنوات الخمس الماضية وليس أكثر أو أقل من ذلك.»

وارتفعت أسعار النفط منذ اتفاق الإنتاج لتصعد العقود الآجلة لخام برنت أمس إلى 55.20 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ السادس من يوليو/تموز 2015. وأثار ذلك قلق مشترين كبار مثل الهند، التي تستورد ما يزيد على 80 في المئة من احتياجاتها من النفط الخام، وقد استفادت لعامين من ضعف الأسعار. وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان في المؤتمر ان الدول المنتجة للنفط «يجب أن تضع أمن الإمدادات على نفس أهمية أمن الطلب» عندما تحدد الأسعار.

وقال باركيندو «نتوقع أن يكون النمو في العام القادم قويا مثل هذا العام وفي حدود نحو 1.2 مليون برميل يوميا. ربما يرتفع أكثر.. لا أحد يعرف. إذا ارتفع بشكل أكبر فسيحق للدول المنتجة زيادة الإنتاج لتلبية الطلب من دول مثل الهند.» وتابع أن مستهلكي النفط يريدون استقرار السوق لضمان عدم تأثر الإمدادات في المستقبل، مضيفا أن أعضاء «أوبك» يستثمرون بقوة لضمان تلبية الطلب العالمي علي النفط، الذي سيواصل على الأرجح الارتفاع بشكل مطرد. وقال «في الهند وحدها من المتوقع أن ينمو الطلب لأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040 من 4.1 مليون برميل في الوقت الحالي». وتابع أن «أوبك» تتوقع بشكل عام نمو الطلب العالمي بواقع 17 مليون برميل يوميا إلى نحو 110 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040.

من جانبها أكدت المملكة العربية السعودية أمس على أن استقرار سوق النفط سينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي والدول المستهلكة، مشيرة إلى أن تعاون الدول المنتجة من خارج «اوبك» سيعيد الاستقرار والتوازن للسوق النفطية الدولية.

وقال عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، في بيان له عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء، أن المجلس أطلع على نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة ا»أوبك» وأشاد بنتائج المؤتمر والقرارات التي تم اتخاذها والتعاون الواضح بين جميع دول المنظمة نحو إعادة الاستقرار للسوق النفطية الدولية من خلال خفض المعروض الزائد.

وقال الوزير ان المجلس أكد أن التعاون بين الدول النفطية من داخل وخارج المنظمة سيسهم ليس فقط في استقرار السوق النفطية، بل كذلك في استمرار الاستثمارات على المدى الطويل، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي والدول المستهلكة».