﻿«كونميبول» يمنح شابيكوينسي البرازيلي لقب كأس «سودا أمريكانا»

اسنسيون – د ب أ: قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) منح لقب كأس أندية أمريكا الجنوبية (كوبا سودا أمريكانا) لفريق شابيكوينسي البرازيلي بعد تحطم الطائرة التي كانت تقل الفريق ومصرع أغلب أعضائه. وطلب أتلتيكو ناسيونال الكولومبي الذي كان من المقرر أن يواجه شابيكوينسي في النهائي، أن يتم منح اللقب إلى الفريق البرازيلي، وهو ما استجاب له «كونميبول» كما قرر الاتحاد القاري منح جائزة اللعب النظيف لأتلتيكو ناسيونال. وسقطت طائرة الفريق يوم الاثنين الماضي وعلى متنها 77 شخصا، في طريقها إلى كولومبيا لخوض ذهاب النهائي، في منطقة جبلية قريبة من مدينة ميديين بعد نفاد الوقود على ما يبدو. ومن بين القتلى 19 من لاعبي شابيكوينسي، و24 من مسؤولي الفريق ومرافقيهم، و21 صحفيا برازيليا، وأعضاء طاقم الطائرة وهم سبعة بوليفيين وشخص من باراغواي. ونجا ثلاثة لاعبين، واثنان من أفراد الطاقم وصحفي. ومن لاعبي شابيكوينسي الذين نجوا، لا يزال نيتو في حالة حرجة، في حين خضع آلان روشيل لجراحة في العمود الفقري، وبترت الساق اليمنى لجاكسون فولمان.

إيقاف أغويرو أربع مباريات بسبب التصرف العنيف

لندن – رويترز: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إيقاف سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي أربع مباريات بسبب التصرف العنيف. وحصل اللاعب الأرجنتيني على بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع في خسارة السيتي 3-1 أمام تشلسي في الدوري الإنكليزي السبت الماضي بسبب تدخله العنيف ضد المدافع ديفيد لويز. وأثار تدخل أغويرو شجارا وتورط اللاعبون والجهاز الفني للفريقين في مشاهد بغيضة شهدت أيضا طرد فرناندينيو لاعب وسط السيتي، الذي تقرر إيقافه ثلاث مباريات. وكان أغويرو أوقف ثلاث مباريات بسبب التصرف العنيف أيضا في سبتمبر/ أيلول الماضي بعدما ضرب وينستون ريد مدافع وستهام بالمرفق.

حارس ليون الفرنسي يفقد السمع بعد صدمة الألعاب النارية!

باريس – د ب أ: أعلن نادي ليون الفرنسي أن حارس مرماه أنطوني لوبيز تعرض لفقدان السمع بعد الصدمة، عقب إلقاء إحدى الألعاب النارية عليه خلال المباراة أمام ميتز بالدوري الفرنسي، التي ألغيت في الدقيقة 31، بعدما ألقيت الألعاب النارية على لوبيز، حين كان يتقدم ميتز بهدف نظيف. وألقت الجماهير إحدى الألعاب النارية مرة أخرى بجانب لوبيز عندما كان يتلقى العلاج من طبيب الفريق، فيما ذكر النادي الفرنسي أن حارسه لم يعان من ضرر في طبلة الأذن. وطالب بيرنارد سيرن رئيس نادي ميتز المسؤولين بعدم الاكتفاء بفرض حظر على حضور جماهير الفريق للملعب، ولكنه دعا لفرض «عقوبات أشد بكثير».

دارمشتات الألماني يستغني عن مدربه ماير

دارمشتاد – د ب أ: أعلن نادي دارمشتاد الألماني، الاستغناء عن مدربه نوربرت ماير ومديره الرياضي هولغر فاخ. ورحل ماير (58 عاما) بعد يوم من خسارة فريقه أمام هامبورغ 2/صفر، وهي الهزيمة الخامسة للفريق على التوالي والتي جعلته يهبط للمركز السادس عشر ليدخل دائرة الخطر. وسيقود رامون بيردروث، مدرب فريق الشباب، الفريق الأول بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد. وانضم ماير لدارمشتاد في الصيف خلفا لديرك شوستر، الذي انتقل لتدريب أوغسبورغ. وأصبح ماير خامس مدرب يرحل من منصبه منذ بداية الموسم، عقب فيكتور سكريبنيك (بريمن) وبرونو لاباديا (هامبورغ) وديتير هيكينغ (فولفسبورغ) وماركوس كوتشينسكي (إنغولشتاد).

لوليتش لاعب لاتسيو يواجه الإيقاف بسبب العنصرية!

روما – د ب أ: يواجه البوسني سيناد لوليتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي إمكانية الإيقاف هذا الاسبوع بسبب ادعاءات تتعلق بتصريحات عنصرية صدرت منه ضد انطونيو روديغر مدافع روما عقب مباراة الفريقين بالدوري الإيطالي. وتحدث لوليتش بعد هزيمة لاتسيو أمام روما صفر/2 في دربي العاصمة عن استفزاز الألماني روديغر له خلال المباراة. وقال: «روديغر تحدث للإعلام قبل المباراة، قبل عامين فقط كان يبيع الأحذية والأحزمة أثناء وجوده في شتوتغارت والآن أصبح ظاهرة، إنها ليست غلطته لكن غلطة المحيطين به الذين يتبنون شخصا غير متحضر». وأوضح لوليتش أن تصريحاته ربما كانت غير لائقة، كما اعتذر ارتورو دياكونالي المتحدث باسم لاتسيو بالنيابة عن النادي ولوليتش. وانضم روديغر لاعب منتخب ألمانيا، ووالدته من سيراليون، على سبيل الإعارة من شتوتغارت إلى روما في 2015.

عمان تستقر على الهولندي فيربيك مدرباً لمنتخبها

مسقط – الأناضول: أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، أنه تم الاستقرار على المدرب الهولندي بيم فيربيك لتدريب المنتخب. وقال الاتحاد العماني إن «مجلس إدارة الاتحاد قرر بدء المفاوضات مع المدرب الهولندي بيم فيربيك كخيار أول، وفي حال تعثر المفاوضات مع فيربيك، فإن سافيت سويتش خيار ثان». وتولى فيربيك تدريب كوريا الجنوبية والمغربي الأولمبي، كما قاد المنتخب الأسترالي في تصفيات مونديال 2010.