﻿فورمولا ـ 1: فيتيل ينفي احتمالات انتقاله إلى مرسيدس

دايتونا (الولايات المتحدة) – د ب أ: نفى السائق الألماني سباستيان فيتيل احتمالات انتقاله إلى فريق مرسيدس في الموسم الجديد من سباقات بطولة العالم لفورمولا-1، بعدما قرر مواطنه نيكو روزبيرغ الاعتزال بشكل مفاجئ.

وقال السائق الألماني الفائز أربع مرات بلقب بطل العالم، خلال وجوده مع فريقه في مدينة دايتونا الأمريكية: «أعتقد أنه ليس سرا أنني وكيمي (رايكونن) لدينا تعاقد مع فيراري حتى العام المقبل». ومن جانبه، أكد أيضا سيرجيو مارشيوني، رئيس شركة فيات للسيارات، المالكة لفيراري، أن سائقي الفريق مستمران معه. ويبحث مرسيدس عن بديل لروزبيرغ، بطل العالم، بعدما أعلن اعتزاله يوم الجمعة الماضي، حيث تحدثت الصحافة عن فيتيل كونه أحد أبرز المرشحين للحلول كبديل لمواطنه روزبيرغ بجانب البريطاني لويس هاميلتون. بيد أن توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، أشار إلى أن فريقه لن يسعى إلى التعاقد مع سائقين ليسوا في المتناول. فيما أكد نيكي لاودا، رئيس مجلس الرقابة في مرسيدس، أن الفريق الألماني سيقيم بنود الشروط الجزائية في عقود السائقين المرشحين للانضمام لصفوفه.