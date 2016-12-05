﻿وستبروك يتألق للمباراة الخامسة على التوالي في انتصار ثاندر

واشنطن – رويترز: تألق راسل وستبروك للمباراة الخامسة على التوالي ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 101-92 على نيو اورلينز بيليكانز في للمحترفين.

وسجل وستبروك 28 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه. وهو أطول مسلسل من التألق للاعب في المسابقة منذ مايكل جوردان الذي تألق لسبع مباريات متتالية على صعيد التسجيل والمرتدات والتمريرات الحاسمة في 1989 مع شيكاغو بولز. وأضاف إينس كانتر لاعب ثاندر 17 نقطة مقابل 15 نقطة لزميله فيكتور اولاديبو. وقاد انطوني ديفيز قائمة المسجلين في بيليكانز برصيد 37 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة. وسجل سيرجي ايباكا 21 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه في انتصار اورلاندو ماجيك على ديترويت بيستونز 98-92 والذي انهى مسلسلا من سبع هزائم لماجيك أمام بيستونز. وهذا أول انتصار لماجيك على ديترويت منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. وسجل ديريك روز وكارميلو انطوني 20 نقطة لكل منهما ليقودا نيويورك نيكس للفوز 106-98 على سكرامنتو كينغز. وهي المرة الثالثة في آخر أربع مباريات التي يسجل فيها روز 20 نقطة أو أكثر.