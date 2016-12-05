﻿الدوري الكويتي: انسحاب النادي العربي واستقالات من الاتحاد الكروي المؤقت

الكويت – الأناضول: أعلن النادي العربي الكويتي، انسحابه من مسابقة الدوري الكويتي لكرة القدم اعتراضا على قرار لجنة المسابقات في الاتحاد المحلي للعبة بعدم احتساب نقاط مباراته أمام نادي الكويت ضمن منافسات الجولة السادسة.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي العربي على «تويتر»، قال عبدالعزيز عاشور نائب رئيس النادي: «أصبح لدينا يقين أن الشرفاء قلة قليلة في الوسط الرياضي، ونعلن انسحابنا رسمياً من الدوري». وأكد أن مجلس الإدارة سيجتمع لتأكيد موضوع الانسحاب الذي اتخذ بالإجماع، مشيرا إلى أن النادي على حق في تقديمه الاحتجاج واللائحة واضحة لا تقبل اللبس أو التأويل ولكن الاتحاد لا يريد تطبيقها. وقال حسين معرفي عضو مجلس ادارة العربي: «انسحابنا من الدوري أصبح نافذا مع رفض الاحتجاج، وقرار المسابقات مهزلة». وعقب القرار، تقدم بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المؤقت لكرة القدم استقالتهم. وأعلن فواز الحساوي في تغريدة على «تويتر» استقالته قائلا: «أعلن استقالتي من اللجنة المؤقتة باتحاد كرة القدم ملتمسا منكم العذر على أي تقصير بدر مني خلال الفترة الماضية». كما أعلن عضو اللجنة المؤقتة حسين الخضري استقالته واصفا ما حدث بالعبث والتلاعب الفاضح باللوائح. وهو الأمر لصالح العنيزي الذي أعلن استقالته قائلًا في تغريدة: «بعد عدم تطبيق اللوائح والقوانين التي تعطي صاحب الحق حقه، أعلن تقديم استقالتي من الاتحاد الكويتي لكرة القدم».

وكان العربي طالب باعتباره فائزا على الكويت في إطار الجولة السادسة من الدوري، وخسرها العربي 1-2، على خلفية مشاركة فهد الهاجري ضمن صفوف خصمه رغم إيقافه. وعلى غرار العربي تقدم أيضا السالمية باحتجاج رسمي، يطالب فيه قلب نتيجة مباراته أمام الجهراء التي خسرها 1/2 في الدوري، لإشراك الجهراء حارسه بندر سليمان وفيصل زايد مع «عدم أحقيتهما بالمشاركة بسبب تعرضهما للإيقاف من لجنة المسابقات». وبعد مرور سبع جولات، يحتل العربي المركز الخامس برصيد 12 نقطة بفارق أربع نقاط عن القادسية المتصدر. وسبق للعربي أن توّج بلقب الدوري 16 مرة بفارق لقب وحيد عن القادسية الأكثر تتويجا باللقب. وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تقدم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم أسد تقي باستقالته من منصبه نظرا لظروف خاصة. وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في 25 أغسطس/ آب الماضي بالإجماع حل مجلسي إدارة الاتحاد لكرة القدم واللجنة الأولمبية وتعيين لجنتين وطنيتين مؤقتتين لإدارة شؤون اللجنة والاتحاد «بسبب مخالفات وتجاوزات مالية». وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) علقتا مشاركة الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية، وهو ما يعد أمرا مخالفا للمواثيق المتعارف عليها رياضيا.

الدوري المغربي: أزمة الرجاء المالية تتصاعد… والنجوم يهددون بفسخ عقودهم!

الرباط – الأناضول: تصاعدت أزمة مستحقات لاعبي فريق الرجاء المغربي، بعدما هدد عدد من لاعبي الفريق بفسخ التعاقد، بعد تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وأوضحت صحيفة «المنتخب» المغربية، أن عددا كبيرا من اللاعبين أصيبوا بالإحباط، خاصة أن هناك مجموعة لم تحصل على مستحقاتها من الموسم الماضي، في ظل الصعوبة التي يواجهها سعيد حسبان رئيس النادي في توفير المستحقات. وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، قرر لاعبو الفريق عدم خوض مباراة اتحاد طنجة المؤجلة من الجولة الرابعة، والمقررة غدا الأربعاء، احتجاجا على تأخر المستحقات، بعدما قرروا عدم خوض مباراة السبت أمام المغرب التطواني، إلا أنهم تراجعو في النهاية، وحقق الرجاء الفوز بهدف نظيف. وقدم رئيس النادي أكثر من وعد للاعبين، إلا أنه لم يتمكن من الوفاء بعهوده، الأمر الذي أثار اللاعبين أكثر من مرة. ويحتل الرجاء المركز الثالث برصيد 20 نقطة، ويتصدر غريمه التقليدي الوداد برصيد 24 نقطة.

الدوري المصري: الإسماعيلي ينتزع تعادلا صعبا من وادي دجلة

القاهرة – د ب أ: أفلت الإسماعيلي من هزيمة محققة، وانتزع تعادلا مستحقا من ضيفه وادي دجلة، 1/1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري، والتي شهدت ايضا فوز المقاولون العرب على طنطا 1/صفر.

وتقدم محمد هلال لوادي دجلة في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل حسني عبد ربه للإسماعيلي في الدقيقة 86. ورفع دجلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، كما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر. وانتزع المقاولون فوزا صعبا من ضيفه طنطا 1/صفر. وسجل محمد فضل الهدف الوحيد في الدقيقة 26. ورفع المقاولون رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد طنطا عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.

كالعادة… رئيس الزمالك يعلن انسحاب فريقه!

القاهرة – د ب أ: كالعادة، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عدم استكمال الفريق مسابقة الدوري في ظل استمرار الأداء «التحكيمي الفاجر والفاسد». وأشار إلى أنه لن يستمر بسبب المجاملات الفجة في بعض مباريات الدوري، وفقا لما نشره الموقع الرسمي. يشار إلى أن الزمالك يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 21 نقطة حصدها من الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.