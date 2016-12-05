﻿الدوري البلجيكي: إلغاء مباراة بعد شغب جماهيري

بروكسل – رويترز: ألغيت مباراة في الدوري البلجيكي بين ستاندار لييج وشارلروا الاحد بعدما القى مشجعو الفريقين مقذوفات على حارسي المرمى.

وأوقف الحكم سيرج ياميني المباراة لاول مرة في الدقيقة 58 بعدما القت جماهير ستاندار مقذوفات وقنبلة دخان على حارس شارلروا. وأخذ الصربي الكسندر يانكوفيتش مدرب ستاندار مكبراً للصوت من أحد المشجعين وناشد الجماهير بحسن التصرف. وبعد استئناف المباراة بعشر دقائق بدأت جماهير شارلروا في القاء أكواب جعة بلاستيكية وولاعات سجائر على حارس ستاندار. وكان ستاندار، الذي يستضيف أياكس في الدوري الاوروبي يوم الخميس، متقدما 3-1. وقال شارلروا: «يتعين ان تبقى كرة القدم مناسبة للاحتفال والتجمع الرياضي وليس مسرحا للافعال السيئة التي يرتكبها بعض الاشخاص الذين لا يستحقون الوجود في المدرجات.» وأضاف النادي إن النتيجة لم تكن 3-1 بل كانت ثلاثة أصفار. وتابع: «صفر لستاندار وصفر لشارلروا وصفر لكرة القدم.»