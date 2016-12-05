﻿الدوري الفرنسي: نيس يفوز بثلاثية ويحتفظ بالصدارة

باريس – رويترز: احتفظ نيس بمكانه في صدارة الدوري الفرنسي بعد الفوز 3-صفر على تولوز بعد أداء رائع.

ورغم غياب المهاجم ماريو بالوتيلي نجح نيس في تسجيل هدفين متتاليين في الشوط الأول عبر الاساني بليا ويونس بلهندة قبل أن يضيف جان ميشيل سري هدفا ثالثا في الشوط الثاني. ويتصدر نيس الدوري برصيد 39 نقطة من 16 مباراة متقدما بفارق ثلاث نقاط على موناكو الذي سحق باستيا 5-صفر السبت. وتراجع باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن الصدارة بعد هزيمة مفاجئة 3-صفر أمام مونبلييه. ويخرج نيس لمواجهة سان جيرمان الأحد المقبل. وتقدم ستاد رين إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد فوزه 2-صفر على سانت ايتيان بينما تراجع ليون إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة بعد إلغاء مباراته ضد ميتز بسبب إلقاء ألعاب نارية على حارس مرماه انطوني لوبيز. وكانت الأمور سهلة لنيس على ملعبه. وفي الدقيقة 23 استلم بليا تمريرة طويلة من المدافع البرازيلي دانتي قبل أن يسددها من بين ساقي الحارس البان لافونت داخل المرمى. وبعد ذلك بثلاث دقائق ترك لافونت في مواجهة بلهندة الذي استلم تمريرة أخرى من دانتي ولعبها من فوق الحارس لتهز الشباك. وفي الدقيقة 65 مرر بليا الكرة بشكل رائع برأسه إلى سري الذي وضع الكرة داخل المرمى من مدى قريب. ويملك تولوز 22 نقطة في المركز الثامن متقدما بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا العاشر الذي تغلب 3-صفر على نانسي ليسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة هذا الموسم.