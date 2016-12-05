﻿الدوري الإيطالي: ستروتمان يثني على فوز روما في دربي العاصمة

روما – د ب أ: أبدى الهولندي كيفن ستروتمان لاعب فريق روما سعادته بفوز فريقه الثمين 2/صفر على مضيفه وجاره اللدود لاتسيو في دربي العاصمة الإيطالية، ضمن المرحلة الخامسة عشرة للدوري الإيطالي.

وشدد ستروتمان، الذي سجل الهدف الأول لروما في اللقاء، على أن فريقه كان بحاجة شديدة إلى الفوز قبل لقائيه الهامين أمام ميلان ويوفنتوس في المرحلتين المقبلتين، من أجل الإبقاء على آمال الفريق في المنافسة على اللقب الغائب عنه منذ 2001. وقال ستروتمان: «تحقيقنا للفوز أهم من نجاحي في هز الشباك. لقد كافحنا بشدة في هذه المواجهة الصعبة ولم تتح لنا الكثير من الفرص للتسجيل، لكننا حصلنا في النهاية على ثلاث نقاط مهمة للغاية قبل المواجهتين القادمتين أمام ميلان ويوفنتوس». وارتفع رصيد روما، الذي حقق انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر).