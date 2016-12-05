﻿خطأ فيلايني «الساذج» لا يدهش زميله السابق أوزمان!

مانشستر – رويترز: قد يكون خطأ مروان فيلايني في الدقيقة الأخيرة الذي منح إيفرتون التعادل 1-1 من ركلة جزاء وحرم مانشستر يونايتد من فوز غال خارج الأرض أغضب أنصار الفريق لكن زميله السابق ليون أوزمان لم يندهش لهذا الأمر.

وكان يونايتد متقدما 1-صفر على مضيفه الاحد في الدوري الممتاز، على ملعب «غوديسون بارك» قبل أن ينزل اللاعب البلجيكي بدلا من لاعب الوسط الأرميني هنريخ مختاريان في الدقيقة 85 للمشاركة في مباراته رقم 100 مع النادي. وبعدها بدقيقتين تدخل بشكل سيئ في المنطقة ليسقط المدافع ادريس غاي. وسجل ليتون بينز ركلة الجزاء بنجاح ليخطف التعادل لايفرتون. وقال أوزمان: «فيلايني يرتكب دائما أخطاء ساذجة مثل هذه.» وتابع: «يفعل ذلك دائما حتى في التدريبات. لو لعبت ضده من الممكن أن يدهس قدمك أو يتسبب في اصابة لك في الساق.» وانضم فيلايني البالغ 29 عاما الى يونايتد في 2013 بعدما قضى خمس سنوات مع ايفرتون لعب خلالها مع لاعب الوسط أوزمان، الذي قال: «عندما كان يدافع عن ألوان إيفرتون كنا نطلب منه الابتعاد قدر الامكان عن منطقة جزاء فريقنا والتقدم للامام لاثارة ارتباك دفاع الفرق المنافسة لانه يجيد ذلك.» وكان زلاتان ابراهيموفيتش وضع يونايتد في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بعدما لعب الكرة من فوق حارس ايفرتون مارتن ستكلنبرغ لتصطدم بالعارضة والقائم وتدخل المرمى. ويملك يونايتد السادس 21 نقطة وسيلتقي بالدوري الاحد المقبل مع ضيفه توتنهام الذي يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة.