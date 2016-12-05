﻿دورتموند يصارع الريال على الصدارة والبايرن يتطلع إلى الثأر من أتلتيكو مدريد

برلين – د ب أ: بعد أن حسمت بطاقات التأهل الأربع من المجموعتين الرابعة والسادسة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، يتوقع أن تشهد الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات مباراتين يغلب عليهما استعراض القوى من الفرق الأربعة المتأهلة.

فقد تأهل بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد من المجموعة السادسة قبل مواجهتهما غدا الأربعاء على ملعب «سانتياغو برنابيو»، بينما يلتقي بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد المتأهلان من المجموعة الرابعة على ملعب «أليانز أرينا» اليوم. ويتوقع أن يتنافس دورتموند بشراسة مع مضيفه الريال على صدارة المجموعة، حيث يحتل دورتموند المركز الأول برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين فقط أمام الريال. أما أتلتيكو فقد حسم بالفعل صدارة المجموعة بعدما حصد 15 نقطة وتفوق بفارق ست نقاط أمام البايرن، الذي يسعى بالتأكيد إلى الثأر لهزيمته أمام أتلتيكو ذهابا 1/صفر وكذلك خروجه أمام الفريق نفسه من الدور قبل النهائي الموسم الماضي. وكثيرا ما استحوذت المواجهات الألمانية – الأسبانية على الأضواء بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، وتغلب البايرن ودورتموند على العملاقين الأسبانيين برشلونة والريال على الترتيب، ليتأهلا إلى نهائي 2013 .لكن البايرن خرج من الدور قبل النهائي في المواسم الثلاثة التالية على يد الريال وبرشلونة وأتلتيكو، على الترتيب، كما أطاح الريال بدورتموند من دور الثمانية في 2014 .والآن يتجدد الصراع بين الريال ودورتموند، في مباراة يحتاج فيها دورتموند إلى التعادل أو الفوز للحفاظ على موقعه في الصدارة أملا في مواجهة أكثر سهولة في دور الستة عشر. ويخوض الريال مباراة الأربعاء بعد تعادله على ملعب غريمه برشلونة 1/1 في كلاسيكو الدوري الأسباني، بينما فاز دورتموند في مباراته الماضية بالدوري الألماني على بوروسيا مونشنغلادباخ 4/1 .ويحتل دورتموند المركز السادس في البوندسليغا بعدما تعرض لعدد من الكبوات هذا الموسم، لكنه نجح من خلال فوزه على مونشنغلادباخ في تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لمدربه توماس توشيل والتي تزايدت عقب الهزيمة أمام آينتراخت فرانكفورت 1/2 . وخلال مباراة مونشنغلادباخ، تألق ماركو رويس العائد من غياب طويل بسبب الإصابة وصنع ثلاثة أهداف، كما قدم اللاعب الشاب عثمان ديمبيلي مباراة رائعة وسجل هدفا كما سجل بيير إيمريك أوباميانغ ثنائية ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة قائمة هدافي البوندسليغا. وقال توشيل: «الآن عاد ماركو من جديد وحقق ذلك بطريقة رائعة وأبدى إصرارا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية.» وأبدى أوباميانغ أيضا سعادته بعودة رويس قائلا: «أنا سعيد للغاية بعودته. إنه واحد من أفضل اللاعبين لدينا.» ويتطلع دورتموند إلى تكرار عروضه القوية عندما يحل ضيفا على الريال، علما أن الفريقين 2/2 ذهابا في ألمانيا. كذلك يحتاج دورتموند إلى هدف واحد ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة من فريق خلال دور المجموعات بالبطولة وهو 20 هدفا. أما البايرن فكان يأمل في منافسة أتلتيكو على صدارة المجموعة، لكن أمله تحطم مع الهزيمة المفاجئة أمام روستوف الروسي 2/3 حيث بات متأخرا عن أتلتيكو بفارق ست نقاط. ويحتل البايرن المركز الثاني في البوندسليغا خلف لايبزيغ، لكن البراعة التكتيكية التي قاد بها المدرب كارلو أنشيلوتي الفريق للفوز على ماينز 3/1 قد تطمئن جماهير الفريق إزاء النتائج المقبلة. وغير أنشيلوتي مركز توماس مولر الذي يواجه موسما صعبا، ليؤدي دور صانع الألعاب خلف المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، وهو ما حقق نجاحا مبهرا أمام ماينز ونال رضا الجميع. وقال أنشيلوتي: «أنا سعيد بكل المهاجمين. لقد تعاونوا بشكل جيد.» وقال المدافع ماتس هوميلز: «لدينا خيار آخر في خط الوسط الهجومي. أعتقد أنه أفضل مركز لتوماس. يتحرك في العمق بحرية ودائما ما يشكل خطورة كبيرة.» وقال مولر إن هذا المركز هو المفضل لديه، ويحتمل أن يكرر أنشيلوتي الأمر نفسه في مباراة اليوم حيث يتطلع البايرن إلى تحقيق الانتصار الخامس عشر على التوالي بملعبه ضمن منافسات دوري الأبطال.