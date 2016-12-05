﻿رحيل المطربة اللبنانية منى مرعشلي من غير وداع

بيروت – «القدس العربي» : غابت «شمس المغارب» مع غياب الفنانة القديرة منى مرعشلي صاحبة الموهبة الغنائية الكبيرة التي غيّبها الموت عن عمر يناهز 58 عاما بعد تعرضّها وهي في منزلها إلى ذبحة قلبية حادة .

وكانت مرعشلي، التي هي من مواليد العام 1958 من المصيطبة بيروت قد اشتهرت بأدائها اللون الكلثومي بصوتها الألماسي، الذي أدهش كبار الفنانين كظاهرة لا تتكرر، هي التي بدأت مشوارها الفنيّ بعد نجاحها في برنامج «استديو الفنّ «عن فئة الأغاني الطربية إذ أذهلت لجنة التحكيم والجميع بصوتها وبأدائها لأغاني «كوكب الشرق» الراحلة أم كلثوم .

وقد تعاملت مع كبار الملحنين والشعراء في العديد من أغاني الطرب الأصيل التي حفرت في الذاكرة ولا سيما منها أغانيها: «شمس المغارب» و«تركني انساني اسمي» و«سألت كل مسافر» و«عجايب» و «علشان عيونك» و«لك شوقة عندنا» و «مالي ومالك» و«يالليرايدني» و«ياما وياما وياما» و«ما تصدقش كلام الناس» و«ليالي زمان» و«يا حبيب الروح بها».

ورحلت بعد غياب عن الغناء فرضته ظروفها الخاصة، وقد أعلنت بنفسها في أحاديث سابقة عن اعتزالها الفنّ على الشكل التالي: «ظروف عديدة لا أستطيع ذكرها حالت دون إكمال المشوار الذي بدأ صاخباً وموفقاً ومدعوماً، لكن لكل إنسان موانعه، وأنا عندي كثير مما أقوله عن عقبات حالت دوني والغناء». وبرحيل منى مرعشلي «التي سافرت من غير ما توّدع»، يخسر لبنان مجدداً صوتاً من أجمل الأصوات التي صنعت المجد الغنائي الجميل.