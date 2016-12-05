﻿قلوب العاملين في الطوارئ الطبية… «في خطر»

واشنطن ـ الأناضول: حذّرت دراسة ألمانية حديثة من أن العمل في الوظائف التي تتطلب جهدا مكثفا وعملا متواصلا، وعلى رأسها وظائف الطوارئ الطبية والدفاع المدني، يمكن أن يؤثر على صحّة القلب.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة بون في ألمانيا، وعرضوا نتائجها الإثنين أمام الاجتماع السنوي لجمعية الطب الاشعاعي في أمريكا الشمالية (RSNA) وأوضح الباحثون أن وظائف الخدمات الطارئة تتطلب في كثير من الأحيان عملا متواصلا طوال الـ24 ساعة؛ الأمر الذي يتسبب في حرمان من يشتغلون بها من النوم، أو النوم لفترات قليلة خلال اليوم، وهذا يؤثر سلبا على صحّة القلب.

وللوصول إلي نتائج البحث، راقب الباحثون 19 رجلا وامرأة واحدة، متوسط أعمارهم 31 عاما، وخضعوا للفحص بأشعة الرنين المغناطيسي، للكشف عن سلامة القلب والأوعية الدموية، قبل وبعد عملهم على مدار 24 ساعة، بمعدل 3 ساعات من النوم فقط خلال اليوم.

وجمع الباحثون أيضا عينات دم وبول من المشاركين، وقاموا بقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وكشفت النتائج أن الحرمان من النوم رفع معدلات ضغط الدم وضربات القلب لدى المشاركين في الدراسة، كما تسبب في زيادة كبيرة في مستويات الهرمون المنبه للغدة الدرقية، وهرمون الكورتيزول، الذي يفرزه الجسم استجابة للإجهاد.

وقال قائد فريق البحث، الدكتور دانيال كوتينج في جامعة بون: «كثير من الأشخاص يعملون لساعات طويلة وفي أكثر من وظيفة لتغطية نفقاتهم، ومن المهم أن يتحققوا من الآثار الضارة لذلك، بسبب عدم حصولهم على قسط كاف من النوم».

وأضاف أن «نتائج هذه الدراسة تنطبق أيضا على جميع المهن التي تتطلب عملا متواصلا على مدار 24 ساعة دون انقطاع؛ ما يؤثر على الصحة العامة.»

وكانت دراسة سابقة كشفت أن الحرمان من النوم ليلة واحدة فقط، قد يكون ضارا على الصحّة، أكثر من اتباع نظام غذائي عالي الدهون لمدة 6 أشهر، وهذا يعزز أهمية النوم الكافي في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالتمثيل الغذائي مثل السمنة والسكري.