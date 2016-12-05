﻿الكوميدي السعودي سامر الحازمي يعتذرعن إهانة قاسية وجهها للمغربيات

الرباط ـ «القدس العربي»: اعتذر الكوميدي السعودي، سامر الحازمي للمغاربة والمغربيات بعد «إهانة» للمرأة المغربية في عرض كوميدي، قدمه قبل أيام في السعودية. وقال «أنا آسف لو كنت أسأت للمغرب بغير قصد مني ولا يشرفني أني أغلط في المغرب، خاصة وأن لي فيه أصدقاء كثرا».

وبعدما اعتذر الكوميدي السعودي، قال إنه «لا يشرفي أني أرضي جمهوري على حساب مشاعر الآخرين». وأوضح أن العرض الكوميدي الذي قدمه كان نابعا من فكرة سيئة يتمثلها الكثير من السعوديين عن المغرب سواء الذين زاروه أو الذين لم يفعلوا، وهي أن أول ما يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في زيارة المغرب هو تلبية رغباتك الجنسية.

وكان سامر الحازمي قد وجه في عرض كوميدي بثه اليوتوب، إهانات كثيرة للمغربيات بأنهن يمتهن الدعارة، وأكد على أن المغرب يشتهر كثيرا على هذا المستوى، فضلا على أنه يشتهر بالسرقة.

وقال مخاطبا جمهوره «كلكم عارفين الحكاية حول المغرب» وخاطب واحدا من الجمهور الذي ادعى أنه زار المغرب «ما أحسن حاجة حبيتها في المغرب» فرد عليه الآخر أحببت «الفاكهة» قبل أن يرد عليه الكوميدي «أي فاكهة فيهم» وهو يشير إلى النساء المغربيات.