﻿غالبية الألمان يفضلون تصفح الإنترنت عبر الهواتف الذكية

■ فيسبادن (ألمانيا) ـ د ب أ: يفضل غالبية المواطنين في ألمانيا تصفح الإنترنت عبر الهواتف الذكية. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا الاثنين أن 81٪ من إجمالي نحو 62 مليون مستخدم للإنترنت في ألمانيا يستخدمون هواتفهم الذكية في الاتصال بالشبكة العنكبوتية.

وأظهرت البيانات أن 69٪ من الألمان يستخدمون الكمبيوتر المحمول (لاب توب) في تصفح الإنترنت، بينما يستخدم 65٪ من الألمان أجهزة الكمبيوتر المكتبية في ذلك. وبحسب بيانات الربع الأول من العام الجاري، يستخدم 62٪ من الألمان الإنترنت في مشاهدة الفيديوهات و47٪ في سماع الموسيقى عبر التطبيقات المخصصة لذلك، بينما يستخدم 39٪ منهم الإنترنت في مشاهدة التلفزيون.

ويدخل على الإنترنت 87٪ من كافة الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 10 أعوام في ألمانيا. وتتراجع النسبة إلى 55٪ بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاما، لكنها تسجل أعلى نسبة زيادة لها بمقدار 6٪ مقارنة بالفترة الزمنية نفسها العام الماضي.