﻿مديرة شركة صينية احتالت على «الشعب» بـ 782 مليون دولار

بكين ـ الأناضول: قضت محكمة صينية، بالسجن على مديرة شركة صينية، قامت بعملية احتيال على آلاف المواطنين في الدولة بمبلغ 782 مليون دولار، بعد التعهد لهم بأرباح مرتفعة مقابل مدخراتهم.

وأمرت محكمة «غوانغيانغ» في مقاطعة «هيبي» شمالي الصين، بحبس «شياو شو» مديرة مجموعة «هوانغ جنيجيا»الاسثمارية، بعد إدانتها بعملية احتيال بقيمة 782 مليون دولار. وقضت المحكمة على الشركة التي تأسست في 2007، بدفع غرامة مالية بقيمة 500 ألف يوان صيني (الدولار يعادل 6.8 يوان) أيضا.

وحكمت بحبس 18 شخصا آخرين في الشركة، لمدة تتراوح بين 2 – 6 سنوات لكل واحد منهم، بتهمة «جمعهم أموالا غير قانونية والاحتيال على الشعب». وفتحت السلطات المعنية تحقيقا بحق إداريي الشركة، عقب تلقيها بلاغات من أكثر من 36 ألف شخص ممن دفعوا للشركة أموالا مبالغ مقابل تعهد بحصولهم على أرباح.