وزيرة الشرطة النيوزيلندية تعلن ترشحها لمنصب رئيس الوزراء

ولنجتون- رويترز- أعلنت وزيرة الشرطة النيوزيلندية جوديث كولينز الثلاثاء أنها سترشح نفسها كي تحل محل رئيس الوزراء جون كي الذي أعلن استقالته بشكل مفاجئ يوم الاثنين لتصبح ثالث عضو في مجلس الوزراء يعلن ترشحه لهذا المنصب.

وكان كي قد أوضح أن سبب استقالته أنه يريد قضاء وقت أكبر مع عائلته. وكان كي في منتصف فترة ولايته الثالثة التي تستمر ثلاث سنوات والتي شهدت استقرارا سياسيا وإصلاحات اقتصادية.

وكان وزير المالية بيل إنجليش الذي يعد المرشح الأوفر حظا لخلافة كي ووزير الصحة جوناثان كوليمان قد أعلنا في وقت سابق أنها سينافسان على زعامة الحزب الوطني خلال اجتماع حزبي عُقد يوم الاثنين.