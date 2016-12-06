منظمة العفو الدولية تدعو أنقرة إلى السماح بعودة آلاف النازحين

اسطنبول- أ ف ب- دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومة التركية إلى السماح بعودة 24 ألف شخص إلى منازلهم في منطقة في محافظة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية، الذين نزحوا خلال المعارك بين الجيش ومتمردي حزب العمال الكردستاني.

وكانت السلطات التركية فرضت حظر تجول صارم في كانون الأول/ ديسمبر 2015 في منطقة سور في إطار حربها ضد حزب العمال الكردستاني، المصنف “إرهابيا” من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الثلاثاء إن كل السكان، البالغ عددهم نحو 24 ألف شخص، غادروا منازلهم في الأحياء الستة في سور التي ما زالت خاضعة لحظر التجول.

وحضت المنظمة غير الحكومية السلطات التركية على “الرفع الفوري للحظر التجول” واتخاذ تدابير تسمح بعودة النازحين إلى ديارهم.

وبحسب المنظمة، أرغم نحو 500 ألف شخص على مغادرة منازلهم منذ استئناف المعارك في جنوب شرق تركيا صيف العام 2015، والتي نسفت عملية السلام الرامية إلى إنهاء النزاع الذي أيفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ العام 1984.

وقال الباحث المتخصص في الشأن التركي لدى المنظمة أندرو غاردنر لوكالة فرانس برس إنه “لا توجد خطة ملموسة ومحددة وذات صدقية لمعرفة كيف يمكن لهذه العائلات أن تعود إلى بيوتها”.