استشهاد ناشط في حماس بانفجار “عرضي” في غزة

غزة- أ ف ب- اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن أحد نشطائها استشهد واصيب آخر بانفجار عبوة بشكل عرضي ليل الاثنين إلى الثلاثاء في غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان انه “استشهد القسامي أحمد عطية ابراهيم منصور (ابو الحسنى) وعمره 30 عاما وهو من سكان بلدة جباليا شمال قطاع غزة مساء الاثنين جراء انفجار قنبلة يدوية بطريق الخطأ اثناء رباطه على الثغور”.

وذكر مصدر طبي ان ناشطا اخر اصيب بجروح “متوسطة” في الانفجار، حيث نقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وقال سكان انهم سمعوا صوت انفجار في المنطقة القريبة من الحدود مع إسرائيل دون مزيد من التفاصيل.