ميركل ترشح نفسها لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي للمرة التاسعة

إيسن- د ب أ- تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ترشيح نفسها لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي للمرة التاسعة خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده الثلاثاء في مدينة إيسن الألمانية.

وتترأس ميركل الحزب المسيحي الديمقراطي منذ نحو 17 عاما، وتعتزم الترشح لشغل منصب المستشارية لفترة رابعة خلال الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/ سبتمبر .2017

وتم انتخاب ميركل لأول مرة لشغل منصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي في العاشر من نيسان/ أبريل عام 2000 في إيسن خلفا للمستشار الأسبق هيلموت كول عقب فضيحة تبرعات للحزب. وحصدت ميركل في تلك الانتخابات أصوات 9ر95% من الناخبين.

وحققت ميركل أفضل نتائجها في انتخابات الحزب عام 2012 بعد حصولها على نسبة 97,9% من الأصوات. وقبل عامين حصلت على نسبة 96,7%.

ولا يوجد مرشح منافس لميركل في انتخابات الحزب التي ستجرى الثلاثاء، مثلما كان الحال في الانتخابات الماضية.

وتعتزم ميركل خلال خطابها الذي ستلقيه في المؤتمر العام للحزب تحفيز حزبها على المعركة الانتخابية المقبلة.

يذكر أن قادة الحزب اتفقوا الاثنين خلال اجتماع في إيسن على تشديد الفقرات الخاصة بسياسة اللجوء في الوثيقة الاسترشادية للمؤتمر العام للحزب، كما رفض القادة زيادة الضرائب.

ويعيد الحزب المسيحي الديمقراطي الثلاثاء أيضا انتخاب مجلس قيادته بالكامل. ومن المخطط حدوث تغيرين في مجلس قيادة الحزب، حيث سيحل وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير محل رئيس حكومة ولاية سكسونيا شتانيسلاف تيليش، كما تحل وزيرة الدولة للشؤون الثقافية مونيكا جروترز محل وكيلة وزارة الصحة المحلية السابقة بولاية برلين إمينه دميربوكن-فيجنر.