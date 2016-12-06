أمن عدن يعلن إلقاء القبض على خلية إرهابية تنتمي لتنظيم الدولة

صنعاء- د ب أ- أعلنت شرطة محافظة عدن، جنوبي اليمن، الثلاثاء إلقاء القبض على خلية مكونة من ثمانية أفراد ينتمون لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وقالت شرطة عدن في بيان، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، إن “قوات مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، تمكّنت من القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن تنفيذ عمليات اغتيال كوادر أمنية بمناطق متفرّقة في محافظة عدن”.

وأشار البيان إلى أن عددا من المقبوض عليهم كان بحوزتهم مسدسات كاتمة للصوت وأوراق ثبوتية ومراسلات بينهم وبين قيادات في تنظيم الدولة “داعش” في كل من العراق وسوريا.

وأضاف البيان: “بحسب الاعترافات الأولية لأفراد من الخلية، تبيّن ضلوعهم بارتكاب جرائم قتل وتصفية طالت ضباطا متقاعدين كانوا يعملون في أجهزة أمنية. وكذا اعترف عدد من أفراد الخلية المقبوض عليهم بتلقي أوامر القتل والتمويل من قبل أشخاص مواليين للرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين وأحزاب سياسية”.

وأوضح البيان، أن الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن قد أحبطت عددا كبيرا من “المخططات الإجرامية” التي كانت تستهدف منشآت حيوية في عدن.