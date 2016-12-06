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روحاني: إيران لن تسمح لترامب بإلغاء الاتفاق النووي

Dec 06, 2016

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بيروت- رويترز- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إن بلاده لن تسمح للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.

وأضاف في كلمة بجامعة طهران بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة أن ترامب “يريد القيام بالكثير من الأمور لكن لن يؤثر أي من أفعاله علينا… هل تعتقدون أن بوسع الولايات المتحدة إلغاء خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي؟ هل تعتقدون أننا وبلدنا سنسمح له بالقيام بذلك؟”.

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