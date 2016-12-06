المعارضة السورية: انشقاق عدد من أمراء تنظيم الدولة ووصولهم إلى إدلب وأبرزهم أبو ذر التونسي

دمشق- د ب أ- كشفت مصادر إعلامية في المعارضة السورية انشقاق عدد من امراء تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وهروبهم إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وذكرت مصادر اعلامية متطابقة الثلاثاء أن خمسة أشخاص من تنظيم “الدولة الإسلامية” فروا من مدينة الرقة، ووصلوا مساء الاثنين إلى محافظة إدلب ومن أبرزهم (بلال الشواش) أبو ذر التونسي القائد العسكري لجبهة فتح الشام سابقًا وأربعة أمراء”.

وأكدت المصادر أن بلال الشواش تونسي الجنسية، كان قائدًا عسكريًا لفتح الشام في مدينة الطبقة، إلا أنه انشق في مطلع عام 2014، والتحق بتنظيم “الدولة”، ليعود الآن إلى إدلب.

وأكد ناشطون من حملة “الرقة تذبح بصمت”، وصول القادة والأمراء إلى إدلب، مؤكدين أن صفوف التنظيم في الرقة، شهدت انشقاقات عدة خلال الأسبوع الماضي.