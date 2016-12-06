مئات الآلاف يشيعون زعيمة المعارضة الهندية جايالاليثا

تشيناي- الأناضول- ودع مئات الآلاف من المشيعين، الثلاثاء، زعيمة المعارضة جايارام جايالاليثا في مدينة “تشيناي” جنوبي الهند.

وتوفيت زعيمة التاميل، والممثلة المشهورة، الليلة الماضية، في المستشفى في “شيناي”، بعد يوم من إصابتها بسكته قلبية.

ورفع جثمان السياسية الأكثر نفوذًا في الهند، ملفوفًا بالعلم الهندي، على منصة مرتفعة، وسط بحر من مشيعين بكوا زعيمتهم المحبوبة.

من جانبها، كثفت الشرطة الهندية إجراءاتها الأمنية خلال مراسم التشييع.

وفي نيودلهي، وقف نواب مجلسي البرلمان دقيقة صمت، اليوم قبل مباشرة جدول أعمالهما، احترامًا للمرأة، التي كانت تعرف باسم آما (أم)، وباسم بوراتشي سالافي (القائدة الثورية) عند أتباعها.

وشغلت “جايالاليثا” مناصب عدة، من أهمها، رئيسة وزراء، وقائدة معارضة للحكومة في تاميل نادو الهندية، كما أنها كانت ممثلة أفلام مشهورة في سينما التاميل قبل دخولها عالم السياسة.