الجيش العراقي يلقى منشورات تحت أهالي الموصل على الانتفاض ضد تنظيم الدولة

نينوى- الأناضول- أعلن الجيش العراقي إن طائراته ألقت، الثلاثاء، منشورات على مدينة الموصل (شمال)، يحث فيها الأهالي على الانتفاض ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، ومساندة القوات الحكومية في حربها معه.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان لها الثلاثاء، إن “طائرات القوة الجوية العراقية ألقت ملايين المنشورات على مناطق (مدينة) الموصل و(قضاء) الحويجة و(مدينة) القائم (غرب)، تضمنت انتصارات الجيش العراقي وتحذيرهم من أن الدواعش يعيشون ساعاتهم الأخيرة في العراق”.

وبخصوص المنشورات التي تم إلقاؤها على الموصل، قال العميد الركن في قوات جهاز الرد السريع (وهي قوات خاصة تتبع وزارة الداخلية)، محمد عبد الغني الوائلي، إنها “تضمنت حث الحكومة للأهالي للانتفاض ضد التنظيم من أجل مساعدة القوات العراقية التي تتقدم نحو مركز المدينة في إنجاز مهمتها المتمثلة بالقضاء على التنظيم”.

وحول سبب إلقاء هذه المنشورات الآن، أوضح الوائلي، للأناضول، أن “الحكومة تدرك بأن معركة تحرير الموصول صعبة للغاية، وتتطلب تنسيقا عسكريا على مستوى عال، فضلا عن الاستفادة من الخلايا المسلحة النائمة التي تعمل ضد التنظيم داخل المدينة في تشتيت جهد المسلحين القتالي”.

ومؤخرا، أقر الكثير من القيادات العسكرية في العراق بـ”صعوبات” تواجهها في القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في الموصل، لافتة إلى أن المعركة قد تستمر لفترة طويلة.

وبدأت الحملة العسكرية لتحرير الموصل، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتحظى بدعم جوي من دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم المتشدد في الموصل قبل نهاية العام الجاري، لكن التنظيم يبدي مقاومة شرسة داخل الأحياء السكنية للمدينة التي يقطنها نحو 1.5 مليون شخص، ونزح من أطرافها الشرقية عشرات الآلاف.