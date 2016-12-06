رئيس الوزراء التركي: الرئيس لا يقترح مشاريع القوانين في النظام الرئاسي

اسطنبول- د ب أ – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الرئيس لن يكون هو من يقترح مشاريع القوانين في النظام الرئاسي المقترح، ولكنه سيكون قادراً على إصدار مراسيم.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عنه القول، إن مشاريع القوانين لا يقترحها الرئيس في النظام الرئاسي، وأن “مشاريع القوانين تقدم بداية على شكل مقترحات من قبل نواب البرلمان”، وأن مشروع قانون الموازنة فقط هو الذي يقترحه الرئيس في النظام الرئاسي.

ولفت يلدريم إلى وجود 12 مادة يتم مناقشتها متعلقة بمقترح التعديل الدستوري، الذي سيعرض على البرلمان، الأسبوع الحالي.

وفي رده على سؤال حول مدى الدعم الشعبي للنظام الرئاسي، أشار يلدريم إلى أن “الدعم يزيد يومياً”.

ويسمح المقترح للرئيس بأن يكون عضواً بحزب. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الحالي ينص على عدم وجود انتماء حزبي للرئيس.

ويبدو أن الحكومة لم تؤمّن العدد الكافي من الأصوات لتعديل الدستور في البرلمان دون اللجوء إلى استفتاء. وحتى الآن تحظى التعديلات بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليساري بزعامة دولت بهجه لي.

ويعتقد أن بهجه لي يطمح للحصول على منصب نائب الرئيس إذا ما تم تمرير التعديلات في استفتاء، والذي من المحتمل إجراؤه منتصف العام المقبل.