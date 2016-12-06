قتيل و10 جرحى من القوات الليبية جراء معارك مع فلول “الدولة” في سرت

ليبيا – الأناضول – قال أحمد هدية، مدير المركز الإعلامي في غرفة عمليات “البنيان المرصوص” (قوات حكومة الوفاق الوطني)، إن قتيلاً واحداً و10 جرحى من القوات الحكومية، سقطوا الثلاثاء، خلال معارك مع تنظيم “الدولة الاسلامية” في مدينة سرت، شمال وسط ليبيا.

وقال هدية: “قتيل واحد و10 جرحى من قوات البنيان المرصوص، سقطوا صباح اليوم، بمعارك مع تنظيم داعش في منطقة الجيزة البحرية”.

وأضاف أن “3 انتحارين فجروا أنفسهم بعد أن حاصرتهم قوات حكومة الوفاق بأحد المنازل في المنطقة”.

ولفت في هذا السياق إلى أنه “تم القبض على عائلة إفريقية (لم يفصح عن جنسيتها)، تتكون من أب وأم و3 أطفال، يعتقد أنها من داعش”.

وأوضح أن “الحديث عن انتهاء العمليات العسكرية بمنطقة الجيزة البحرية في سرت، ضد تنظيم داعش، لا يعني حسم المعركة بشكل نهائي في المدينة”.

وبين أن “المعارك لاتزال مستمرة (في الجيزة البحرية)، وأن عدداً من المنازل لم يتم الدخول إليها بعد، وبالتالي تشكل خطراً قائماً على المدينة وقواتنا”.

واستطرد: “حتى وإن تمت السيطرة على الجيزة البحرية، وهذا ما لم يحصل حتى الآن، فعمليات تمشيط الوديان والمنازل ستستمر”.

وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لـ”البنيان المرصوص”، قال الإثنين، إن “الإعلان بشكل رسمي عن تحرير مدينة سرت، من قبضة داعش الإرهابي، متوقع خلال الساعات القادمة، بعد انهيار تام في صفوف عناصر التنظيم وقيام العشرات منهم بتسليم أنفسهم لقواتنا”.

وفي 5 مايو/ أيار الماضي، أطلقت حكومة الوفاق، عملية عسكرية أطلقت عليها “البنيان المرصوص” لاستعادة سرت، التي يتمركز فيها مسلحو “الدولة” منذ 2015، مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي تعانيها البلاد منذ سنوات.

ومع حلول سبتمبر/أيلول الماضي، تمكنت تلك القوات من استعادة معظم مناطق وأحياء سرت بينما انحصر تواجد المسلحين في “حي الجيزة البحرية”، وهو رقعة صغيرة من الأرض قرب واجهة سرت على البحر المتوسط.