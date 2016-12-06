القوات العراقية تتقدم صوب وسط الموصل من جنوب شرقها

بغداد – رويترز – شنت وحدات الجيش العراقي هجوماً جديداً في جنوب شرق الموصل الثلاثاء، ونسب إلى قائد كبير القول إن فرقة مدرعة تقدمت لتصبح على بعد نحو كيلومتر من نهر دجلة الذي يجري عبر وسط المدينة.

ونسب التلفزيون العراقي إلى قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، القول إن الجنود دخلوا مستشفى السلام في حي الوحدة بجنوب شرق المدينة قرب النهر.

وقال عقيد في الجيش، إن الهجوم الذي تدعمه تعزيزات جديدة بدأ الساعة السادسة صباحا الثلاثاء ويهدف لاستنزاف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يشنون هجمات مضادة شرسة ضد الجيش في شرق المدينة.

وأبطأت الحرب الحضرية تقدم جهاز مكافحة الإرهاب التابع للجيش في شرق المدينة والفرقة التاسعة المدرعة في جنوب شرق الموصل.

وقال العقيد عبر الهاتف “نحن نتبع تكتيكاً جديداً- زيادة عدد القوات المتقدمة من عدة محاور للأخذ بزمام المبادرة ومنع مقاتلي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) من القيام بتنظيم هجمات مقابلة.”

والجنود جزء من تحالف مؤلف من مئة ألف جندي من جنود الجيش العراقي وقوات الأمن ومقاتلي البشمركة الأكراد والفصائل التي يهيمن عليها الشيعة التي شنت هجوما على الموصل معقل الدولة الإسلامية في العراق قبل سبعة أسابيع. ويحصل هذا التحالف على دعم من الغرب.