المرصد السوري : مقتل 163 سورياً بنيران حرس الحدود التركي خلال العام الجاري

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 163 سورياً بنيران الجندرما التركية “حرس الحدود”، منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم السادس من شهر كانون أول / ديسمبر الجاري.

وقال المرصد في بيان الثلاثاء إن من بين القتلى 31 طفلاً و15 امرأة .

واشار المرصد إلى أن 12 كانون ثان / يناير الماضي شهد مقتل أول مواطن سوري خلال العام الجاري، جراء إطلاق النار عليه من قبل عناصر من حرس الحدود التركي، أثناء محاولته العبور نحو الأراضي التركية، من محافظة الحسكة.

وحسب المرصد ، اطلق حرس الحدود التركي النار على عائلات أو مجموعات حاولت الدخول بشكل غير إفرادي إلى الجانب التركي عبر الشريط الحدودي من محافظات الحسكة والرقة وحلب وإدلب واللاذقية، كما تعرض العشرات لإصابات واعتداء بالضرب بعد اعتقالهم من قبل حرس الحدود التركي خلال محاولة العبور.