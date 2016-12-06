مورغان فريمان في مسجد الحسين بالقاهرة: الأذان أجمل الأصوات في العالم

لندن ـ أبدى الممثل الأمريكي مورغان فريمان إعجابه بالأذان ووصفه بـ “أجمل الأصوات في العالم”، مقرراً رفعه بحضرة إمام مسجد الحسين بالقاهرة الأمير محفوظ.

وجاءت مبادرة فريمان ضمن حلقة من برنامجه الجديد “قصة الله” الذي تبثه قناة “ناشيونال جيوغرافيك”، وفيها يحاول معرفة رأي إمام المسجد بأدائه للأذان.

وتساءل مورغان فريمان عن الجذور التاريخية للأذان، وهو ما أجاب عنه الإمام برواية قصة الصحابي الذي رأى في منامه النداء، وأخبر به الرسول محمد، الذي أعجب به وأمر بأن يصبح إعلانا بدخول وقت الصلاة في الإسلام.