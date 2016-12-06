نصائح بسيطة تساعدك على شحن هاتفك بأسرع فترة ممكنة
لندن ـ يواجه كثيرٌ من مستخدمي أجهزة آيفون، مشكلة نفاد البطارية، وهي مشكلة شائعة في الهواتف الذكية، كما أن إعادة شحنه قد يراها البعض تستغرق وقتاً طويلاً، لكن هناك 7 نصائح ستساعدك على شحن هاتفك بأسرع فترة ممكنة.
– لا تستعمل منفذ “USB” في الكمبيوتر لشحن هاتفك، لأنه سيستغرق فترة طويلة جدا.
– ابتعد عن الشاحن “غير الأصلي”: الشواحن المزيفة متوفرة بشكل كبير على مواقع مثل أمازون وإيباي وغيرها.
لا يجب استخدامها نهائيا لشحن هاتفك لأنها ستعرضه للتلف، وقد تؤدي أحيانا إلى نشوب حريق.
– حافظ على برودة بطاريتك: تعتبر البطاريات من نوع ليثيوم أيون حساسة جدا لارتفاع درجات الحرارة، لذلك ينصح بإبقائها في أماكن باردة أو معتدلة.
– إغلاق التطبيقات: ينصح كذلك بإغلاق وإيقاف تشغيل التطبيقات التي تستهلك البطارية كثيرا، خلال عملية الشحن، مثل البلوتوث والفيديوهات والأغاني.
– تشغيل وضع الطيران: هذه الخاصية تساعد على قطع الاتصال بالشبكات اللاسلكية، ومنع استقبال المكالمات والرسائل.
-الشحن اللاسلكي: شكلت هذه الميزة نقلة نوعية في أجهزة أبل التي تعاني دوما من سرعة نفاذ البطارية، لكنها تستغرق حوالي ساعة لشحن الهاتف.
-منفذ الشحن: تأكد باستمرار من عدم وجود أتربة أو أوساخ في منفذ الشحن.
نصائح معقولة ….ولكن عند الحاجة الماسة للشحن الكل ينسى مثل هذه النصائح ويصبح الشحن اهم من كل شئ ومش مهم الطريقة او الوسيلة ….