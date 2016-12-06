نصائح بسيطة تساعدك على شحن هاتفك بأسرع فترة ممكنة

لندن ـ يواجه كثيرٌ من مستخدمي أجهزة آيفون، مشكلة نفاد البطارية، وهي مشكلة شائعة في الهواتف الذكية، كما أن إعادة شحنه قد يراها البعض تستغرق وقتاً طويلاً، لكن هناك 7 نصائح ستساعدك على شحن هاتفك بأسرع فترة ممكنة.

– لا تستعمل منفذ “USB” في الكمبيوتر لشحن هاتفك، لأنه سيستغرق فترة طويلة جدا.

– ابتعد عن الشاحن “غير الأصلي”: الشواحن المزيفة متوفرة بشكل كبير على مواقع مثل أمازون وإيباي وغيرها.

لا يجب استخدامها نهائيا لشحن هاتفك لأنها ستعرضه للتلف، وقد تؤدي أحيانا إلى نشوب حريق.

– حافظ على برودة بطاريتك: تعتبر البطاريات من نوع ليثيوم أيون حساسة جدا لارتفاع درجات الحرارة، لذلك ينصح بإبقائها في أماكن باردة أو معتدلة.

– إغلاق التطبيقات: ينصح كذلك بإغلاق وإيقاف تشغيل التطبيقات التي تستهلك البطارية كثيرا، خلال عملية الشحن، مثل البلوتوث والفيديوهات والأغاني.

– تشغيل وضع الطيران: هذه الخاصية تساعد على قطع الاتصال بالشبكات اللاسلكية، ومنع استقبال المكالمات والرسائل.

-الشحن اللاسلكي: شكلت هذه الميزة نقلة نوعية في أجهزة أبل التي تعاني دوما من سرعة نفاذ البطارية، لكنها تستغرق حوالي ساعة لشحن الهاتف.

-منفذ الشحن: تأكد باستمرار من عدم وجود أتربة أو أوساخ في منفذ الشحن.