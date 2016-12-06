لاريجاني يرحب بمقترح أردوغان اعتماد العملة المحلية في تجارة البلدين

طهران – الأناضول – رحّب رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، بدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التعامل بالعملة المحلية في المعاملات التجارية بين البلدين.

وأضاف لاريجاني في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، بالعاصمة طهران، أن “إيران راغبة باستخدام العملات المحلية في التجارة على الدوام”.

وأشار إلى ضرورة العمل حيال كيفية تحديد تغيير العملات في هذا الإطار، وأردف: “نرحب بالمقترح التركي”.

والأحد، قال أردوغان، إن بلاده بصدد اتخاذ خطوات لإجراء المعاملات التجارية مع روسيا والصين وإيران بالعملات المحلية.

وأضاف الرئيس التركي “سنتخذ خطوات من أجل إجراء تجارتنا مع روسيا بالعملة المحلية؛ أي أننا في حال اشترينا شيئا من هناك سنتعامل بعملتهم، وإن اشتروا منا شيئاً سيدفعون بعملتنا”.