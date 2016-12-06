قائمة أجمل نساء العالم… ترتيب تونس الاولى عربيا والمغرب الثانية
Dec 06, 2016
لندن ـ نشر موقع Rankerقائمة أجمل نساء العالم التي ضمت 43 دولة.
وسيطرت الدول الأوروبية على المراكز الأولى في القائمة، حيث أن الخمس مراتب الأولى ذهبت على التوالي لكل من فنلندا، النرويج، السويد، روسيا وإستونيا.
أما بالنسبة لترتيب الدول العربية، فقد احتل المغرب المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 32 عالميا، بعد تونس التي إحتلت الأولى عربيا والمرتبة 28 عالميا.
وحلت البحرين المرتبة الثالثة و(34 عالميا)، ومصر المرتبة الرابعة و(المرتبة 38 عالميا)، بينما احتلت الصومال المرتبة الخامسة عربيا والأخيرة عالميا 43.
يا حليلي الصومال الخامسة عربيا
ترتيب لا يمت للوافع باى صلة عدا عن لفت النظر لشئ مجازى….فالجمال هو جمال الروح والاخلاق قبل كل شئ …وايضا لكل امة او شعب جمالها ونسائها …..واخيرا باعينى : كل الناس حلوين
كنت اعتقد انه نحن في لبنان الاجمل بكل تواضع طبعا ولكن كما قال الاخ rafeek يبقى الجمال جمال الروح والعقل اولا