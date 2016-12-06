قوات النظام السوري تسيطر على حي الشعار في حلب ومعارك عنيفة في جمعية الزهراء

حلب - د ب أ – سيطرت قوات النظام والمسلحون الموالون لها على حي الشعار أكبر أحياء حلب الشرقية ، بينما تدور معارك عنيفة في منطقة جمعية الزهراء الثلاثاء .

وقال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السوريةـ إن ” القوات الحكومية السورية والقوات الرديفة سيطرت اليوم على كامل حي الشعار بعد معارك عنيفة جدا مع مسلحي المعارضة الذين انسحبوا باتجاه حي الكلاسة والنيرب من أحياء حلب الشرقية ، كما سيطر الجيش السوري على أجزاء من حي قاضي عسكر شرق قلعة حلب “.

وأضاف المصدر ” بعد سيطرة الجيش السوري على حي الشعار اصبح طريق مطار حلب مؤمن بشكل كامل “.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من فصائل المعارضة في حلب إن “مسلحيها انسحبوا من اجزاء من حي الشعار بسبب القصف العنيف المدفعي والجوي من قبل قوات النظام والطائرات الحربية الروسية والمروحية والحربية التابعة للقوات الحكومية مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف المدنيين”.

ووصفت مصادر طبيبة في أحياء حلب الشرقية الوضع الصحي بأنه سيء للغاية، وقال الطبيب حمزة الخطيب، إن ” الوضع الصحي أصبح سيئاً للغاية بل كارثي نظراً لعدم توفر مستلزمات طبية للجرحى الذين يراجعون ما بقي من اماكن تسمى مراكز طبية “.

وكشف مصادر إعلامية عن أن القوات الحكومية والقوات الرديفة تصدت لهجوم عنيف من مسلحي المعارضة على محور جمعية الزهراء غرب حلب حيث تمكن من تفجير عربة مفخخة قبل وصولها الى مواقع للقوات الحكومية .