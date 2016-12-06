تنظيم “الدولة” يفجر أضرحة دينية ومواقع أثرية عراقية غرب الانبار

الرمادي - د ب أ – أعلن مصدر عسكري عراقي الثلاثاء، قيام الدولة الاسلامية بتدمير أضرحة دينية ومواقع أثرية تعود للعصر العباسي غربي الأنبار .

وقال العقيد عماد صالح، إن ” تنظيم داعش أقدم اليوم على تفخيخ بعض البنايات الأثرية والمآذن التاريخية فضلا عن الأضرحة الدينية في قضائي عانه وراوة240/كلم غرب بغداد/ التي يسيطر عليهما” .

وأضاف صالح أن” عناصر داعش قاموا بتفجير المئذنة التاريخية وسط قضاء عنه وتسمى بالمئذنة الكبيرة التي يعود تأسيسها للقرن العباسي ،فضلاً عن بعض الأضرحة لرجال صالحين لهم رمزية لأبناء قضاء راوة”.

يشار الى أن تنظيم داعش سيطر على قضائي عانه ورواة غربي الأنبار منذ منتصف عام 2014.