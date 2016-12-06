الرئيسة الكورية الجنوبية: لن أستقيل على الفور إذا صوت البرلمان لصالح اتهامي بالتقصير

سول – د ب أ – قالت الرئيسة الكورية الجنوبية باك كون هيه، إنه إذا صوت البرلمان لصالح اتهامها بالتقصير في وقت لاحق هذا الأسبوع ، فإنها سوف تنتظر تصديق المحكمة على هذا التصويت قبل أن تستقيل.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أن باك قالت لأعضاء في حزبها “سينوري” الثلاثاء، إنه حتى لو نجحت الجهود الهادفة لاتهامها بالتقصير ، فإنها سوف تنتظر حكم المحكمة الدستورية حول شرعية هذا التصويت.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية أمامها مهلة 180 يوماً لإصدار حكمها ، وهو ما يعني أن الأزمة السياسية التي تشهدها كوريا الجنوبية منذ أسابيع سوف تستمر لشهور.

وتواجه باك فضيحة استغلال نفوذ تحيط بها وبصديقتها تشوي سون سيل . وأدت الأزمة إلى تراجع شعبية الرئيسة إلى أقل من عشرة بالمئة مع خروج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في احتجاجات أسبوعية للمطالبة باستقالتها.