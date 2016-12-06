ليبرمان: إسرائيل على علم مُسبق بمساهمة إيران في شركة تصنّع لها الغواصات

القدس - الأناضول - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل كانت على علم مسبق، بامتلاك إيران أسهما في شركة ألمانية تصنع الغواصات لسلاح البحرية الإسرائيلي.

وقال ليبرمان في جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية الثلاثاء، بحسب تصريح مكتوب صدر عن المكتب الإعلامي للكنيست:” موضوع شراكة إيران في الشركة المصنعة للغواصات كان معروفاً من قبل”.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد أثارت خلال الأيام القليلة الماضية، قضية الكشف عن امتلاك إيران أسهماً في الشركة الألمانية التي تصنع الغواصات.

ودعا عضو الكنيست من حزب “هناك مستقبل”، المعارض أوفير شيلح، يوم السبت، إلى التحقيق في هذا الأمر.

ولم يعلن رسمياً حتى الآن عن الشروع بالتحقيق في هذه القضية.

وبرر ليبرمان شراء الغواصات من الشركة الألمانية، على الرغم من حقيقة شراكة إيران فيها، بالقول:” لم يكن هناك أي بديل آخر أمام دولة إسرائيل”.

وتتسم علاقات إسرائيل بإيران بالعداء الشديد.

وتصف طهران إسرائيل، بأنها العدو الأكبر لها، فيما تطالب إسرائيل بمنع إيران من امتلاك أي قدرات نووية.