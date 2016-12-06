القوات العراقية تستعيد حياً جديداً شمال شرقي الموصل

نينوى - الأناضول – أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، أن قواتها استعادت السيطرة على حي البريد شمال شرقي مدينة الموصل (شمال)، بعد معارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية استمرت لأكثر من 12 يوماً.

وقال العميد الركن حيدر العبيدي، نائب قائد فرقة المهام الأولى في جهاز مكافحة الإرهاب، أن قواتهم “تمكنت من تحرير حي البريد شمال شرقي الموصل بالكامل والوصول إلى مشارف حي المثنى المحاذي له من الطرف الجنوبي”.

وتخوض قوات جهاز مكافحة الإرهاب حرباً شرسة للغاية ضد المسلحين في مناطق الموصل الشرقية منذ 50 يوماً، على اعلان ساعة الصفر لمعركة التحرير من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، تكللت هذه الحرب بتحرير احياء عدة في المحور الشرقي للمدينة.

من جهته، قال العميد الركن في قوات جهاز مكافحة الإرهاب صفوان نايف ، ان “القوات تمكنت وبمساندة طيران التحالف الدولي من القضاء على جميع مصادر النار لتنظيم داعش في حي البريد شمال شرقي الموصل”، موضحا انه “تم رفع العلم العراقي فوق بعض منازل الحي في إشارة الى ان المنطقة بات تحت سيطرة القوات المسلحة الرسمية”.

وتابع نايف، أن “جهاز مكافحة الإرهاب قتل 7 من تنظيم داعش وفجر سيارتين مفخختين بإسناد طائرات التحالف خلال عملية تحرير حي البريد”.

وأوضح نايف، ان “القوات تعمل الآن على تعزيز مواقعها الدفاعية في الحي خوفا من أي هجوم مباغت قد تشنه الخلايا النائمة الموالية لتنظيم داعش”، لافتاً الى انه “تم نشر فريق من القناصين تابعين لجهاز مكافحة الإرهاب فوق أسطح الأبنية العالية لمعالجة أي حركة للعدو”.

وتقدمت القوات العراقية – التي تشن هجوماً مضى عليه أكثر من ستة أسابيع لاستعادة الموصل من التنظيم الارهابي- في الأحياء الشرقية بالمدينة في حين طوقت قوات أخرى المشارف الجنوبية والشمالية للمدينة وأغلقت قبل عشرة أيام الطريق الواقع إلى الغرب لكن تقدمها تعرقله موجات من الهجمات المضادة من الإرهابيين الذين يسيطرون على المدينة منذ منتصف 2014 وأقاموا شبكة أنفاق استعدادا للدفاع عن معقلهم في أكبر مدينة بشمال العراق.

يشار أن الموصل تبعد نحو 400 كيلومتر شمال بغداد، وتعتبر آخر المراكز الكبيرة لداعش في العراق، بعد أن استعادت القوات العراقية على مدى العامين الماضيين مدنًا رئيسية مثل تكريت والفلوجة والرمادي شمالي وغربي البلاد.

وبدأت الحملة العسكرية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتحظى بدعم جوي من دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.