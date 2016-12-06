يلدريم يشكر روسيا لوقوفها إلى جانب الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية

موسكو - الأناضول – شكر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، روسيا، لوقوفها في طليعة الدول التي أبدت مواقف رافضة للمحاولة الانقلابية ووقفت إلى جانب الشعب التركي.

وقال يلدريم، خلال لقاءه برئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو: “تعرضنا ليلة 15 تموز (يوليو) لمحاولة انقلابٍ غادر. وهنا أود أن أقدم الشكر لروسيا لأنها كانت في مقدمة الدول التي أبدت ردة فعل ضد المحاولة الانقلابية ووقفت إلى جانبنا”.

كما شكر رئيس الوزراء التركي، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي على المساهمات التي قدمتها في إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين تركيا وروسيا.

وأشار يلدريم أن تطوير العلاقات بين حكومتي البلدين لا يكفي، وأن تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين، يساهم في تسريع عجلة تطوير العلاقات الحكومية.

وأضاف أن الاجتماع الذي جمع بين رئيسي البرلمانين التركي والروسي في ستراسبورغ (شرقي فرنسا)، ساهم في إدخال تصحيح سريع للعلاقة بين برلماني البلدين وتحقيق تقدم في العلاقات.

وشارك في الاجتماع المغلق الذي عقده يلدريم مع ماتفيينكو، واستمر حوالي ساعة واحدة، من الجانب التركي، كل من نائب رئيس الوزراء “نور الدين جانيكلي”، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية “فاطمة بتول سايان قايا”، ووزير الاقتصاد “نهاد زيبكجي”، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية “براءت آلبيرق”، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية “فاروق جليك”، ووزير الثقافة والسياحة “نابي آوجي”، ووزير النقل والاتصالات “أحمد أرسلان”، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية (حاكم) “مصطفى أليطاش”، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الروسية “رجائي بربر”.