محكمة يونانية تقضي بإعادة 3 انقلابيين إلى تركيا

أثينا - الأناضول – قضت محكمة الاستئناف في العاصمة اليونانية أثينا، الثلاثاء، بإعادة ثلاثة عسكريين من الفارين إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016.

واعتبرت المحكمة خلال جلستها، طلب تركيا إعادة العسكريين إليها “محقاً”، على خلفية إدانتهم بـ “السعي لإسقاط الدولة”، و”منع البرلمان من الاجتماع″.

وعقب القرار، يمكن البدء بإجراءات إعادة العسكريين الانقلابيين إلى تركيا، فيما يعتزم الانقلابيون الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في اليونان.

وكان وزير الدفاع التركي فكري إشيق، دعا في تصريح صحافي، أمس، الحكومة اليونانية إلى بذل ما بوسعها من أجل تسليم أعضاء منظمة “غولن” إلى تركيا.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي)، لكن تصدي المواطنين بصدور عارية للانقلابيين أفشل مخططهم خلال ساعات.

وإثر ذلك فر ثمانية عسكريين أتراك إلى اليونان على متن مروحية؛ حيث قدموا هناك طلبات للجوء.