الافراج عن 49 بحارا تونسيا محتجزين في ليبيا منذ أسابيع

تونس- د ب أ- أعلنت الخارجية التونسية الثلاثاء عن الإفراج 49 بحارا تونسيا من قبل السلطات الليبية بعد احتجازهم لأسابيع.

وأفادت الخارجية، في بيان لها الثلاثاء، بأن القضاء الليبي أصدر حكما بالإفراج عن 49 بحارا موقوفين في ليبيا منذ 15 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي لاجتيازهم المياه الاقليمية.

وكان البحارة على متن ثلاثة مراكب صيد قبل أن يعترضهم خفر السواحل الليبي ويقتادهم إلى ميناء الزاوية.

وأعلنت السلطات التونسية عن شكرها لحكومة الوفاق الليبية لمساعيها من أجل معالجة هذه المسألة، بجانب الاتصالات المباشرة بين وزيري خارجية البلدين.

وأوضحت الخارجية أن وفدا تونسيا توجه منذ أيام إلى ليبيا للاطمئنان على البحارة والإحاطة بهم، وهو يسهر على متابعة قضيتهم وإتمام الإجراءات من أجل تأمين عودتهم إلى تونس.