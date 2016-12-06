شتاينماير يطالب الناتو بمزيد من الحوار مع روسيا

بروكسل- د ب أ- طالب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمزيد من الحوار مع روسيا.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الحلف الأطلسي، قال شتاينماير الثلاثاء: “نحن مكلفون بتعزيز قدرتنا الذاتية على الدفاع″.

وأضاف السياسي الاشتراكي أن “التفكير فقط في القدرة العسكرية” لا يكفي في ظل الصراعات الراهنة.

وتابع شتاينماير حديثه قائلا: “سيتعين علينا مواصلة البحث عن سبل من أجل الإبقاء على التصعيد محدودا ومن أجل العثور على مخارج من التصعيد”.

ويشار إلى أنه بات من المؤكد أن شتاينماير سيفوز في الاقتراع الذي ستجريه الجمعية الاتحادية في بلاده في شباط/ فبراير المقبل لاختيار رئيس جديد لألمانيا خلفا ليوأخيم جاوك.

وأكد شتاينماير اعتزامه على الترويج لعقد اجتماع جديد لمجلس الناتو – روسيا وذلك على الرغم من النقاشات الصعبة حتى بين دول الحلف.

كانت أخر مرة يتم فيها انعقاد منتدى حوار الناتو-روسيا تمت في تموز/ يوليو الماضي، وقد فشلت محاولات عقد لقاء جديد بسبب اختلاف وجهات النظر بين الجانبين على أجندة اللقاء.